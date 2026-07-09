議員促收緊長期離港及回流居民享福利　孫玉菡：需審慎處理

有立法會議員提出書面質詢稱，部份港人長期離港、甚至移居海外多年後，雖未持續履行納税人責任，但回流後仍可憑永久性居民身份即時享用公營房屋、醫療等福利，質疑公共資源被濫用及分配不公。勞福局局長孫玉菡周三（8日）回覆稱，公共福利及服務各有不同性質，如果要調整甚至限制，需審慎處理，不能一概而論。



圖為勞工及福利局局長孫玉菡。（直播截圖）

議員促杜絕「人不在，福利在」的資源錯配

科技創新界議員邱達根質詢指出，針對回流港人享用福利及服務，政府2025年稱會不時檢視相關施，現時最新情況為何。他又問到，政府會否進一步加強跨部門數據共享，並考慮適度收緊相關規定，例如參考和研究加拿大、新加坡等外國做法，以杜絕「人不在，福利在」的資源錯配問題。

孫玉菡的書面答覆稱，現時就香港永久性居民「長期離港」或「回流居港」並無普遍接受的定義，政府未備存議員問及的統計數字。為確保公共資源用得其所，當局會因應不同公共福利及服務的性質及政策目標，按需要制定合適的運作模式及領取資格條件。

圖為科技創新界立法會議員邱達根。（鄭子峰攝）

醫管局暫無意調查回流港人使用公營服務

在公營醫療服務方面，為確保合資格市民不會因經濟困難而不能獲得服務，醫管局現時並無要求病人提供求醫時居港或離港天數的資料，也未能就長期離港及回流港人使用服務作出統計。此外，醫管局暫時無意就外地回流港人使用公營醫療服務進行調查。

至於公營房屋方面，在香港以外地方居住的人士，並不符合申請的基本資格。此外，自2023年開始，公屋租戶及所有入住成員，須每兩年申報持續居於獲分配單位。屋邨管理人員亦會透過日常管理工作和定期家訪，了解租戶的居住情況。

就政府資助的福利服務而言，除參與廣東院舍照顧服務計劃的長者外，服務使用者如果因離開香港而長期不使用服務，需退出相關服務。