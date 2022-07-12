消費券｜曾稱永久離港提取強積金失資格　政府：若已回流可上訴

2022年消費券第二階段5,000元8月7日起分階段派發，任何曾以「永久離開香港」為由提早提取強積金的市民，將喪失獲派資格。財經事務及庫務局今日（12日）表示，近日陸續以特定電話號碼發出短訊通知，有關人士如情況有變，例如回流香港，可在14日內提出「上訴」，以證明「沒有已永久離開或意圖永久離開香港」。



▼6月23日起市民可申請第二階段消費券轉會或新登記▼



政府發言人表示，消費券計劃秘書處近日陸續以特定電話號碼「+852 6059 1120」發出短訊，通知相關已作資格審核的現有登記人，由於他們曾以「永久性地離開香港」為由提交了有效申請以提早提取強積金或職業退休計劃下的利益，秘書處認為表面上他們並不符合「沒有已永久離開或意圖永久離開香港」的要求，故不符合第二階段消費券計劃的資格準則。

相關人士將收到特定電話號碼短訊

發言人續指，明白部分相關登記人的情況可能在提交上述申請後有變，例如已回流香港多年，如登記人認為自己並不是已永久離開或有意圖永久離開香港，可按短訊所示在收到短訊的14天內以書面提交申述。秘書處會考慮他們提出的理據及證明，覆核他們是否符合計劃的資格準則。

▼第二期$5000消費券Q&A▼



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六周內以書面通知申請人覆檢結果

發言人提醒，欲提交申述的登記人可在計劃網站下載或透過計劃熱線18 5000索取「覆檢申請表格」，填妥後連同短訊通知的複本及其他有關文件以以下方式交回秘書處，一般情況下，秘書處會在六周內以書面通知申請人其覆檢結果。：

（1）郵寄到香港郵政總局郵政信箱185000號「消費券計劃秘書處」；

（2）傳真（號碼3106 0701）；

（3）電郵（enquiry@consumptionvoucher.gov.hk）；或

（4）親身交回九龍旺角彌敦道750號始創中心17樓「消費券計劃秘書處」（在7月23日或之前，登記人亦可把表格交到任何一間臨時服務中心（各臨時服務中心地址及辦公時間載於計劃網站））。