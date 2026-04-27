移英港人列11大慳錢奇招　全家儲尿一次沖水震撼網民：移民為乜？

不少人選擇移民是為過上更舒適的生活，但在現實的經濟壓力面前，卻不得不向生活低頭。近日一名移英港人在網上發文感嘆，移民這幾年面對百物騰貴，身邊同路人為了慳錢可謂「去到幾盡」。她列舉了11項慳錢奇招，並笑言這些行為「匪夷所思」、「好笑又on9」，令不少網民直呼大開眼界！



移英港人為慳錢個個都要自力更生。（Unsplash圖片）

PO主在Threads分享了「11招慳錢奇招」，又表示「不適合身家豐厚人士觀看」，純粹是以師奶仔的視角探討生活迫人的現實。

生活開支減到最低

在日常開支上，PO主提到不少太太要自學「剪髮染髮」幫老公阿仔理髮。平時生活則是「餐餐自己煮」，並盡量逛本地西超以減少去較貴的中超。連咖啡錢都要慳「出街飲杯咖啡都孤鬼寒」，寧願返屋企自己沖。外食方面，亦要精打細算到極致，「出街食飯只吃日韓或自己煮唔到嘅菜式」，並迫自己用「online shop groceries 限住budget」，以減少即時購物衝動。甚至連超市會費都要慳「Costco痴朋友先去」，避免自己開卡後「心思思」亂消費。最後更有人發展出「屋企花園種菜」自給自足的務農生活，將慳錢精神發揮到極致。

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水電更慳到極致

在極致省水電方面，最令人震撼的是為了慳水，竟然「一家人輪流痾完黃甘甘先儲起，一次過flush」。而到了嚴冬，為了省下昂貴電費，不少人寧願「穿羽絨開暖氈唔heat」，全靠物理保暖。在維修方面，更紛紛變身「全能職人」，有人為了不讓英國車房「唔熟唔食」，車門撞凹了就去eBay買二手門再「YouTube自學自己換」。家中裝修更是「乜都DIY」，油油、鋪地磚甚至是花園工程更是自己一手包辦。

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移英港人為慳錢個個都要自力更生。（Unsplash圖片）

網民難以理解

不少網民難以接受「儲尿沖廁」與「不開暖氣」等舉動，「5真係搞乜要咁癲？非人生活！屎又使唔使儲幾次？」、「但我絕對做唔到5， 連沖廁水都要慳我會懷疑人生」，更有網民笑言「不如你地痾喺樽度，倒去花園算，仲慳錢。」另有網民提醒，不開暖氣其實是因小失大「你間屋發毛（發霉）要維修同睇醫生應該貴過電費」、「冬天低溫係中風高峰期，保暖唔係想生活舒適，係唔想中風半死不活。」

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面對這些極端行為，部分網民感嘆移民後生活質素斷崖式下降「移民移到咁辛苦，為乜？」、「如果移英要過這種低質生活，寧願留喺香港。起碼交通便利，日日在買買買，閒時返深圳玩」，甚至有人直言「有d point 痴線。。人地（哋）難民可能仲豐盛」不過，也有網民認為這才是真正融入英國「其實你講呢啲大部分都係中產鬼佬日常，尤其屋企乜都DIY，恭喜你已經融入英國。」