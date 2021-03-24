主婦求助紅十字會　抗疫疲勞有強迫症　日消毒9小時破壞家庭關係

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-03-24 21:39

本港新冠肺炎疫情持續，香港紅十字會今日發表市民抗疫疲勞調查結果，728名受訪者當中，超過六成出現「艱苦經驗」、「自覺嚴重性」、「風險認知」，及「關注/察覺程度」等抗疫疲勞表徵。 紅會曾接獲家庭主婦求助，疫情後每日花約9小時清潔消毒，嚴格規管家人遵守防疫要求，導致家庭爭執，紅會認為婦人出現強迫症需轉介精神科。亦有市民強迫自己緊貼疫情新聞，不斷追看直播Live，反而影響心理狀況。

紅十字會在年1月22日至2月9日透過電話訪問了728名受訪者，近八成同意或非常同意若身體感不適時，會立即求診並進行病毒測試，逾七成同意或非常同意自己有跟從政府制定的防疫措施，不足半數同意或非常同意會接種疫苗。（孔繁栩攝）

紅十字會在年1月22日至2月9日透過電話訪問了728名受訪者，近八成同意或非常同意若身體感不適時，會立即求診並進行病毒測試，逾七成同意或非常同意自己有跟從政府制定的防疫措施，不足半數同意或非常同意會接種疫苗。

抗疫疲勞方面，紅十字會從情緒、認知及態度三個層面，歸納出17項元素，當中超過六成受訪者出現四大表徵，分別為「艱苦經驗」、「自覺嚴重性」、「風險認知」，及「關注/察覺程度」。

「過度追看live反而有反效果」

香港紅十字會臨床心理學家暨心理支援服務主管張依勵博士指出，去年7月接獲一名家庭主婦求助，她在沙士後已每日清潔消毒2小時，新冠疫情後更加至8至9小時，更定下防疫規則要求家人遵守，因而造成家庭爭執嚴重影響相處，紅會經了解後認為事主出現強迫症，最終要轉介精神科跟進。

張續指，亦有求助市民強迫自己臨睡前要追看所有疫情新聞，每逢有新資訊都要廣傳，因太過緊張導致心跳加快及手震，「過度追看資訊，所有live都要追，反而有反效果，可能會影響生活狀態」，建議市民應尋求協助，亦避免接收錯誤資訊。

港府今日宣布，因應復必泰藥瓶包裝有瑕疵，需要暫停注射復必泰疫苗。香港紅十字會行政總裁/秘書長蘇婉嫻表示，每日都有疫情突發新聞，市民如能接收更多資訊，便能更掌握疫苗對其身體影響，建議市民了解疫苗種類，及研判個人健康狀況，作出合適選擇。