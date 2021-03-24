男生認腳踢清理路障女途人　撰信致歉兼願賠1千　案押後判

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-03-24 19:34

去年5月24日大批示威者集結在銅鑼灣一帶，進行堵路等抗議即將定立的《國安法》，女途人因上班途中清理障礙物而被圍毆。期間涉腳踢女途人的17歲男學生今日（24日）承認暴動罪，辯方指，被告願意賠償事主1000港元，亦撰寫了道歉信予事主，望透過控方交給對方。法官先為男學生索取教導所報告再判刑，案件押後至下月16日。

現年17歲黃姓男學生，承認於去年5月24日在銅鑼灣興發街參與暴動，而他另被控的傷人罪則獲不予起訴。

事主X上班遇路障

案情指，事發當日銅鑼灣發生未經批准集結，以抗議當時即將定立的國安法，集結其後升級，示威者在灣仔、銅鑼灣一帶堵路。事主X下午由天后步行至灣仔上班，沿路看到路障阻塞交通，於是自行清理路障。

女事主被多人包圍襲擊

X走到案發地點時亦發現堵路情況，於是清理障礙物疏導交通，但遭被告及其他示威者包圍，期間有女子用竹枝打X面部，又推倒X，另一男子則拳打X腹部，被告則踢了X兩下。後來有人大叫「警察」，示威者即時四散，X追趕被告並截停了他，在附近巡邏的警員聞聲到場時把被告拘捕。X在事件中受傷，包括下唇瘀傷及血腫、右肘擦傷。

案件編號：DCCC695/2020