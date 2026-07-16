畢業生求職大作戰｜半年過百履歷無回音　文科生嘆AI搶工無力感重

【畢業生求職大作戰系列一】 踏入暑假，正值大學畢業生求職季，不過，受AI浪潮與經濟因素等影響，人力市場屢傳負面消息，初級全職空缺三年間大跌約6成，網上頻頻出現畢業生大呻求職難的帖文，不論是商科、文科、工科生，以至專業職系如醫護和社工等，均無法成功覓得心儀工作。



文科畢業的阿琦（化名）是其中一個真實寫照。她自去年底求職，大半年遞交過百份履歷，僅獲10次面試機會，最終全數石沉大海。心儀文字工作的她，長期未尋獲全職，對前景感到焦慮與迷惘，感覺社會新鮮人輕易被AI取替，進入理想行業門檻提高。為了成功覓得全職工作，她已放低對心儀工種與薪酬期望，未來一個月若未有回音，「會考慮去做文員個類……可能真係要將自己興趣放低啲。」



阿琦2024年畢業於浸大創意寫作系，去年年底開始求職，曾去職業展瞭解資訊。（夏家朗攝）

半年過履歷石沉大海 僅有10次面試機會

阿琦2024年畢業於浸大創意寫作系，畢業後她沒有急著尋找工作，花了一年半「Gap year」，探索個人興趣和創作，包括學習日文、填詞及專心寫作投稿，期間她靠兼職幫補生計。當時她認為，「部份同學畢咗業無耐就搵到工（全職），咁我遲少少應該唔會至於搵唔到嘅」 。

去年底，阿琦開始求職，驚覺就業市場巨變，競爭十分激烈。她目標投身文字相關工作，例如文案創作、編輯等，大半年以來，她遞了過百份履歷，僅約10份有面試機會，大多去年接獲，過後均音訊全無，更有一兩份是傳銷工種。

阿琦最想找到與文字及創作有關的工作。（夏家朗攝）

畢業生職缺大跌逾半 輕易被AI取代感壓力

根據大學聯校就業資料庫，2025年畢業生全職職缺只有約3萬個，較去年大跌超過一半。阿琦留意到，有不少工種要求1年或以上經驗，未有全職經驗的年輕人，處於一個「尷尬位置」。她既要與應屆畢業生競爭，亦要面對入行門檻提高。她慨嘆自己並非無工作經驗，大學期間曾到出版社實習，畢業後亦有不少兼職經驗，可惜仍難爭取一職。

此外，人工智能應用在職場日趨普及，不少崗位列明求職者須掌握使用AI。阿琦曾到美容公司面試廣告文案撰稿人 ，人事部直接提到，「其實真係要你寫作嘅嘢唔多，但可能你一日要交10幾份出嚟，主要係用AI落指示，用電腦寫嘢」。

阿琦畢業時，正值人工智能急劇興起，並不斷改寫職場生態。她原先以為人工智能無法取代人腦及創意，近年盛行AI製作影片及撰寫文章，不少製成品都有一定質素，令她倍感壓力，「都會有啲無力感，不論學歷定係可能你讀緊大學時累積嘅知識同技巧，最後就係AI吸收完，就係可以取代人」。

當見到身邊同屆畢業的同學都找到工作，但自己仍處於一個未有工的狀態，甚至會感到迷茫，其實究竟要返啲咩工呢？會唔會之後都搵唔到工呢？跟住落嚟點算呢？ 阿琦

阿琦坦言，求職期及回覆數量與預期不同，感到十分焦慮。（林子慰攝）

文案撰稿人等心儀工種難入行 轉求職行政助理

隨著求職期愈來愈長，面試機會寥寥可數，情況與預期不同，阿琦感到十分焦慮。打開阿琦的求職網及電郵，密密麻麻都是求職申請，從廣告文案撰稿人到藝術行政，再到校園行政助理也有。

她改變了求職策略，擴闊求職工種範圍，「將自己興趣擺低啲」，同時調低薪酬期望，由約1.7萬元降至1.6萬元，可惜寄出的履歷表依然石沉大海。

無數疑問徘徊阿琦腦海，令她不斷陷入自我懷疑，空暇時她不自覺打開求職網，「當佢係IG（社交平台）咁不斷睇，跟住可能就越睇反而就越焦慮」。

阿琦說，若未來一個月尚未能找到工作，可能考慮退而求其次，申請文員職位，甚至不太喜歡的銷售及客戶服務等工作，務求先成功取得全職工作。

阿琦去年年底開始求職，曾去職業展瞭解資訊，並在展覽中拍攝履歷照片。（夏家朗攝）

對前景悲觀 外勞人才加劇競爭 「周身刀」也難敵AI

回望當初延遲一年半才求職，阿琦表示沒有後悔，依然希望畢業後有時間追夢，不過若可以再做選擇，會將「Gap year 」縮短至一年，「見到好多同學返咗全職後，可能真係無乜時間去做自己嘅嘢。 跟住都會見到佢哋好似好痛苦咁樣，我就覺得要有一段時間比自己去緩衝、去放鬆下」。

對於就業前景，她坦言感到悲觀。阿琦表示，會努力學習AI應用及各式技能，不過即使她「周身刀」，寫作筆法如何精湛，也未必敵過AI的強大；加上本港近年擴大引入外勞及內地人才，部份人期望薪金或比本地生較低，職位競爭更加激烈，「我覺得未來好似唔會再好過依家，可能會繼續跌落去」，冀望政府可以提供誘因讓企業聘請本地畢業生，「畀啲機會佢哋累積經驗」。