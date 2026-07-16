畢業生求職大作戰｜護士畢業生半年兼職炒散　嘆醫院入行競爭加劇

【畢業生求職大作戰系列二】護士過往被視為「脫貧三寶」職業，入職起薪點高，晉升階梯明確，特別是在醫管局醫院任職。不過，近年不少護士畢業生反映，公院護士職位競爭愈趨激烈；受到外勞衝擊、政府削資下，津助或私營機構薪酬待遇有降級現象。



化名阿傑的護士畢業生，半年至今遞交約30多份履歷，目標投身公院、私院、大型醫療機構職位，惟絕大部份石沉大海，僅五份有回音，大多為院舍崗位，且工時較往日長、薪金亦調低。考慮長遠的職涯規劃，阿傑不願「袋住先」，情願兼職炒散度日，等待爭取面試機會，以年底為限。他坦言感到有憂慮，「我等幾多年先？如果前景真係去到咁差嘅話，我會考慮發展其他行業。」



依家好似企係度等人畀機會。 阿傑（化名）

阿傑今年年頭環遊世界後回港，打算重返公營醫療體系，考取專科資格以作長遠發展，但就業市場已大變天。（葉志明攝）

2024年護理學畢業 稱當年交履歷後一個月必有回音

阿傑（化名）是2024年聖方濟各大學護理學學士畢業生，當初立志從事護士，除了因為工作屬「鐵飯碗」，也源於婆婆患癌經歷，確診時已屬末期階段，未有及早診治。當時望著病榻上的婆婆，阿傑決心成為護士，保護身邊的人。

完成5年制課程後，他取得註冊護士資格，曾順利獲醫管局取錄為護士，不過當時他未有接受工作，而是選擇了「Gap Year」，經常出國遊歷，同時以自由身任職一對一私人看護。

他今年初返港，打算投身公院任全職護士，原先對求職有信心，參考過往經驗，有註冊護士牌照在手，遞交履歷後一個月內必有回音。豈料畢業後一年多，就業市場已「大變天」，公院、私院和社福機構等護士職位難求，競爭非常激烈，直言感到徬徨﹐「依家好似企係度等人畀機會」。

阿傑表示，半年來寄了30多封履歷，只有5封有面試機會。（葉志明攝）

私營機構薪酬待遇「降級」 註冊護士位減

「我呢段時間就真係企喺度」。半年至今，阿傑寄出30份履歷，苦等四、五個月，僅獲5份回覆，大多來自安老院舍。他形容，入職條件相當苛刻，每日工時長達10至11小時，較一般多兩、三小時，薪金亦較以往低。

他留意到私營機構薪酬待遇「降級」，較高薪的註冊護士職缺減。他舉例，以往註冊護士「私家更」工作9小時，收入近2000元，目前已跌至1500元，有僱主表明傾向聘用廉價外勞，不少崗位更要求有學士學位的註冊護士，「降格」做持文憑學歷的登記護士（EN）工作，形成惡性循環。

「我不會讓步，因為始終一個專業人士，你讀咗咁多年書都好辛苦，你本身係aim（目標）嗰個位置時，你讓步其實就係同意咗呢個市場。」

為維持生計，阿傑現時從事合約制海外緊急醫療運送，負責接送在外地受傷的港人回港，甚至要做物業管理的客服散工幫補。（葉志明攝）

難投身醫院護士位 影響職涯規劃

阿傑未有接受老人院護士、私家看護等全職工作，「始終經驗同埋睇嘅嘢會唔同，同埋我都係睇長遠發展。」他夢想是從事高階緊急海外救援工作，並當政府飛行隊護士義工，這類工作需要在公院、私院或其他大型醫療機構任職，累積一定工作經驗，以考取專科護士資格。

未能投身公院等全職註冊護士工作，無疑打亂阿傑的職涯部署。為了維持生計，阿傑現時從事合約制海外緊急醫療運送，負責接送在外地受傷的港人回港，不過工作未必穩定，「好景時一個月有4、5萬，但最差可以成個月一單案都無，即係零收入」，同時亦靠物業管理的客服兼職幫補。

如果前景真係去到咁差嘅話，我會考慮發展其他行業。 阿傑

阿傑的人生志向是政府飛行隊護士義工，又做更高階的緊急海外救援，而相關工種必須在大型機構中有豐富經驗，才有可能被取錄。（葉志明攝）

期間阿傑繼續不斷遞履歷及自我進修，他仍希望嘗試多一段時間，年底前如未獲公院、私院或其他大型醫療機構職位取錄，不排除會修讀碩士，或會再思考去向，「我沒理由等一年、等兩年，我等幾多年先？如果前景真係去到咁差嘅話，我會考慮發展其他行業。」

應屆護士畢業生阿熙（化名）同樣指出行業發展不似預期。（葉志明攝）

應屆畢業生稱 醫管局面試延期 取錄結果未有回音

相比起有護士牌在手、尚有兼職撐著的阿傑，應屆護士畢業生的求職過程更是倍感焦慮。阿熙（化名）表示，往年五、六月，醫管局已完成面試，取錄者獲分配聯網醫院，但今年面試「硬生生」延至六月底，完整取錄結果至今杳無音訊。

阿熙說，昔日外界視護士為「鐵飯碗」，畢業後一定有工開，如今行內傳出，醫管局在財政壓力下，大幅減少聘用護士畢業生。他指出，以往護士學生能在公院病房做兼職學護（簡稱TUNS，全名為Temporary Undergraduate Nursing Student）累積經驗並賺取收入，但近年醫院大幅削減TUNS更份，又減少兼職護士的數額，種種跡象在一群準護士眼中，猶如削減人手開支，令他們感到不安。

「我哋唔敢行差踏錯，驚實習時表現稍微唔理想，就會被黑名單。如果醫管局唔請，去安老院做我哋又會怯，始終缺乏經驗，難以獨自應付突發狀況。」

醫管局回應表示，為應對護士人手挑戰，醫管局每年新入職的護士，大部分都是本地大學護理學及護士學校的畢業生，以紓緩人手問題及應付未來對護士人手的需求。

醫管局指，2025至26財政年度一共取錄3,111名護士。截至5月31日，醫管局共有30,151名全職護士，當中包括60名來港工作及160名以有限度註冊方式來港交流的非本地培訓護士，佔整體護士人手百分之0.73。

阿熙表示，多數護士學生都想加入醫管局，惟近年競爭激烈，大家做實習及兼職時都會更謹慎及勤力。（葉志明攝）

護協稱護理學額增 醫管局位「僧多粥少」

香港護士協會主席謝健強表示，護理界現時出現「僧多粥少」現象。政府早年基於人口老化，醫護人力需求增，加大護士培訓學額，由2016/17學年起約3,200個，增至2024/25學年約5,000個，加幅近六成。

他指出，隨著各大院校大幅增加護理系學額，醫管局在挑選人才時變得更為嚴謹。「現在供應多，病房經理會透過學生做TUNS時觀察其表現，表現好才會推薦留任。如果實習時常甩漏、危險，或者返工不足，就不會獲聘。」

非政府機構被削資 只設較低薪登記護士位

近年政府面對財赤，要縮減經常性開支，牽連非政府機構（NGO）撥款。謝健強透露，部份NGO因資源緊絀，只開設薪酬較低的登記護士（EN）空缺，有註冊護士（RN）畢業生因遲遲未獲醫管局聘用，無奈之下只能接受以EN薪金入職，「暫時市道不好，他們為了生計也只能妥協。」

護士培訓學額由2016／17學年起的約3,200名，增至2024／25學年的約5,000名，加幅近六成。（葉志明攝）

護士畢業生就業競爭更激烈 宜再檢視輸外勞護士需要

謝健強認為，醫管局按照病房既醫院需求請人，並沒有特意少請人，但同意護士畢業生就業競爭比以往更加激烈，尤其是公院等全職護士崗位，「供應多，（招聘者）會揀擇咗」。他提醒畢業生，護士出路不限於醫院，如醫療儀器銷售、保險公司審核甚至航空公司，均有護士發展空間。

根據護士管理局資料，截至6月30日，本港整體有超過7.6萬名護士，當中有637名非本地培訓護士，佔比不足百分之一。他認為，政府重新審視目前的人手規劃，尤其是輸入非本地培訓護士的措施，「當本地畢業生供應已經充足，甚至有人找不到工作時，政府是否應該重新評估特別註冊或有限度註冊輸入海外護士的名額？政府必須在引入外勞與保障本地生就業之間取得平衡」。