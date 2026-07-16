畢業生求職大作戰｜傳統職位局限大人工低　做內容創作當自己老闆

【畢業生求職大作戰系列三】大學畢業生就業市場不明朗，薪酬待遇不似預期，有人選擇跳出框框，脫離傳統的就業市場，殺出一條血路。去年新聞與傳播學系畢業的頌恩，與同系大部份同學不同，未有投身傳媒或公關等工作，而是全職成為網絡內容創作者（content creator）。



頌恩能一人包辦對客、拍片、剪片、後製，每月平均收入大概萬多元，尚算「養得起自己」。她享受做自己老闆，內容創作者的工作內容性質、人工等，與社交媒體小編崗位類近，卻換來更大自由度，除了取材上更自主，也擁有更多生活掌控權。她不肯定事業是成功與否，唯一肯定「係好開心嘅一年」。



頌恩手中的雲台相機是陪伴她多年的好夥伴，每次有外景拍攝時，頌恩都會與它一起作戰。（湯致遠攝）

中大新傳系畢業的頌恩，全職從事網絡內容創作約一年，主打介紹本地好去處、特色小店和社區人物故事，透過影片及文字分享，個人社交平台Instagram擁有超過兩萬追蹤者。

為了發掘好題材，她外出時會相機在手，以便周圍行逛時，發現有趣的新事物及店鋪，也可隨時隨地工作，拍攝美麗畫面。咖啡店、屋企、圖書館、展覽館、街道，都是頌恩經常出入的地方。

該雲台相機是陪伴她多年的好夥伴，每次有外景拍攝時，頌恩都會與它一起作戰。（湯致遠攝）

作為一名自由工作者，頌恩上班及收工時間不定，外出時通常會帶住部相機周圍走，看見有趣的事物及店舖就隨時隨地開啟工作狀態，拍攝美麗畫面。（湯致遠攝）

全職初期用愛發電 累積受眾後接商業合作 月入萬多元

紀錄社區人與事，令她累積更多受眾，後期能接洽商業工作賺取收入，目前月入大概萬多元，尚能自給自足，「一開始做content無人脈，好多嘢都無錢、無廣告，全部都用愛發電。」

一人包辦對客、拍片、剪片、後製，就連幕前也是自己。頌恩說，當工作與生活密不可分，有時全日工作十多小時，日間拍攝，夜間剪片，與客戶溝通等，要獨自承受工作的情緒與壓力，也會有疲累時刻。

作為一名自由工作者，頌恩上班及收工時間不定，有時會在咖啡店工作。圖為旺角山東街骨子裡咖啡店。（王海圖攝）

作為一名自由工作者，頌恩上班及收工時間不定，外出時通常會帶住部相機周圍走。圖為旺角山東街骨子裡咖啡店。（王海圖攝）

與全職小編工作性質、人工相若 卻欠缺自由度

不過，對頌恩而言，相較一般全職工作，從事內容創作更快樂。她坦言，當初自由度是最大的考量，能夠做自己老闆，不論是內容取材，以至生活掌控權更多。她可以按照自己的節奏生活，編配工作日程，決定何時外出拍攝、何時在家做運動或剪片休息。

大學時期，她曾在一間旅遊公司任職實習網絡小編，她發現幾乎要自備所有工作器材，包括相機及攝錄機等，工作性質、要求和人工與內容創作者相差無幾，不外乎到餐廳及酒店拍攝，工時和題材卻要受到限制。

當我畢業嗰刻我已經知道我未想返工住，我覺得成世人流流長，如果我做到60年嘅，我都唔想咁快就進入一個社會。 頌恩

作為一名自由工作者，頌恩上班及收工時間不定，外出時通常會帶住部相機周圍走，看見有趣的事物及店舖就隨時隨地開啟工作狀態，拍攝美麗畫面。（湯致遠攝）

頌恩除了做自己故事外，亦會去商業活動。（湯致遠攝）

做自己老闆擁生活掌控權 同輩打工承受職場規限

大學實習令頌恩體驗職場上的局限，她畢業時決定給自己一年時間，全職成為內容創作者，試驗能否成功。訪問當日，這個實驗已有約一年，頌恩回望過去打拼的日子，不知道是成功與否，唯一肯定「係好開心嘅一年」。

她不諱言，身邊部份投身政府部門或擔任商業機構小編的朋友，常因工作規限繁多、壓力沉重而大呻職場之苦，甚至試過在聚會傾訴時不禁落淚，「佢哋有好多想講嘅嘢又可能唔講得啦，或者又要聽阿頭講啦，就變咗好大壓力。」

頌恩除了做自己故事外，亦會去商業活動。（湯致遠攝）

前景好壞參半 鼓勵趁後生多嘗試

今年初級職位大減、心儀工作難求，坊間有意見認為，部份年輕人未能失業，與「揀擇」有關。頌恩表示，不太完全同意，昔日打工仔願為人工受氣，但新一代重視的職場價值不同，環顧身邊不乏工作優秀的朋友，就業選擇更重視自己感受、心理健康，「以往可能大家會覺得，捱下咪算囉。 但可能依家嘅人係覺得，我嘅mental health（精神健康）比起呢份人工更加重要」。

談及就業前景，頌恩形容，悲觀與樂觀參半，悲觀是大學畢業生薪酬待遇難符預期，樂觀是現今可以從事的工種更多、可能性更大，年輕人毋須急於一時找全職工作，「諗清楚自己鍾意啲咩，趁後生就試下先。」

頌恩喜歡探索小店，圖中骨子裡咖啡店便是她曾經的探索地點。（王海圖攝）