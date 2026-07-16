畢業生求職大作戰｜初級職缺創十年新低　受AI盛行、經濟因素夾擊

【畢業生求職大作戰系列四】大學生畢業生全職空缺數量創10年新低，去年僅跌至約3.1萬個，對比前一年近6.9萬個職缺，大幅急跌五成半。有人力資源顧問分析，初級職位大減，主因人工智能技術盛行，部份企業為減省開支，考慮投資AI精簡業務流程，加上經濟因素影響，聘用新人試錯成本高，招聘上更趨謹慎，以控制營運成本。



畢業生就業市場競爭轉趨激烈，有服務青少年機構表示，若畢業生長期求職無門，會容易陷入自我懷疑，影響心理健康，嚴重個案可變成「隱蔽青年」，建議政府牽頭，透過僱員再培訓局提供就業培訓機會，協助他們提升就業技能。



香港現時每年平均超過2萬名學士大學生畢業，惟近年不少人陷入「搵工難」困境。（資料圖片/ 梁鵬威攝）

去年約3.1萬個畢業生職缺 3年間跌6成

本港每年平均超過2萬名學士大學生畢業，惟近年不少人陷入「搵工難」困境。據大學聯校就業資料庫（JIJIS）數據，今年首季提供予大學畢業生的全職職位空缺，按年下跌14.1% 至 6,811 個，招聘僱主的數目亦錄得超過兩成跌幅，減至約480間。

大學畢業生的全職空缺自2023年起連續兩年下滑，由兩年前的8.7萬個，下跌至2025年約3.1萬個，3年間跌幅達六成。對比10年前，即2016年共6.7萬個職位空缺，則大幅跌逾五成，是近10年新低。

初級職位減受AI盛行、經濟因素夾擊

高奧士國際人才公司人才及文化總監談慧盈表示，市場上畢業生職位空缺數量驟減，主因受人工智能（AI）衝擊，同時受經濟環境欠佳影響。她指，人工智能（AI）技術盛行，會探索AI可以如何控制成本，「究竟將錢投入去AI，抑或將錢用來請人」，特別是企業考慮「試錯」成本高，招聘心態更趨謹慎。

香港青年協會青年就業網絡單位主任黃民信表示，「以往需要3個人嘅後勤工作，引入AI後，可能兩個人就完成到」，相關現象出現於不同行業，包括設計、市場營銷、公關等。

高奧士國際人才公司人才及文化總監談慧盈（右）表示，市場上職位空缺數量驟減，或與經濟環境欠佳，以及人工智能（AI）技術盛行有關。（林子慰攝）

部份企業減成本 業務轉移東南亞、內地 長遠不利畢業生

近幾年不少外資撤離香港，裁減香港部門人手。談慧盈同意有關現象，但同時留意到不少中資機構來港開設分部，「所以嗰度其實都填補到部分流失的空缺職位」。不過，她指出，現時部份企業為節省成本，將業務轉移至東南亞及內地，減少香港部門職員，長遠來說亦不利本港畢業生就業。

隨著初級職位大幅減少，應屆大學畢業生就業挑戰更大。談慧盈表示，求職市場除了應屆畢業生，尚有過去一兩年未獲聘的「師兄師姐」，以及透過各項人才計劃來港的內地與海外專才，令應屆畢業生求職難度幾何級數上升。

至於畢業生薪酬方面，高奧士國際人才公司高級人才顧問羅漢華表示，入職薪金中位數維持每月約1.7萬元，「如果你計埋通脹，可以當係下調」。

有機構呼籲政府牽頭 透過再培訓局提供就業培訓機會

近年社交平台上，有不少大學生呻求職期長達半年、甚至超過一年，有人甚至遞交過百份履歷無著落。

黃民信表示，漫長的求職期會影響畢業生心理健康，連帶影響家庭關係，若長期待業未獲聘用，求職者自信心會動搖，同時質疑自身能力，嚴重個案會放棄求職，甚至抗拒接觸社會，變成「隱蔽青年」。

黃民信則強調政府及企業不能袖手旁觀。他建議政府牽頭，例如透過僱員再培訓局等機構，為待業半年以上的畢業生提供AI應用課程，協助他們掌握真正符合職場進階需求的技能，而非僅停留應用日常基本的AI對答工具。

另外，青協正與各大院校合作，主動接觸自去年起仍未就業的畢業生，為他們配對三至六個月的企業實習機會。他解釋，相關措施旨在「打斷」他們對求職感到絕望，冀帶年輕人行出去，以及累積工作經驗。

高奧士國際人才公司高級人才顧問羅漢華（左）表示，現時畢業生人工中位數大概仍在1.7萬元，升幅不大。（林子慰攝）

宜主動掌握 AI 工具 忌自我切限

談慧盈則建議，畢業生必須果斷轉變求職策略，首先應主動掌握 AI 工具，將科技轉化個人優勢；其次，求職切忌自我設限，應打破主修學科「盲點」，即不一定從事畢業學科的工種。她留意到，疫情時年輕人面對面場合減少，到面試時部份人「有少少會係唔敢講嘢，或者佢哋唔敢問嘢」，她鼓勵求職者在面試時主動開聲，增加應聘機會。

她認為，開設初級職位對企業有培訓人才作用，雖然入職門檻雖然較以往要求高，但並非完全不聘請畢業生，「與其話AI取代Fresh Grad，不如話企業偏向搵識用AI嘅新人。」