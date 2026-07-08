狗隻入食肆全名單｜7.9生效 灣仔區獲批佔最多 北區最少暫得7間
撰文：任葆穎
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食環署明日（7月9日）起容許狗隻進入獲批准食肆，首批暫有833間食肆獲批，包括多間連鎖食肆，如部份大家樂、牛奶冰室分店等。根據統計，灣仔區獲批食肆最多，有101間，中西區及油尖區亦有多於80間；相反，北區獲批食肆最少，只得7間，另外葵青區及黃大仙區亦不多於20間獲批。《香港01》整合19個地區的食肆名單，一文看清。
東區（36間食肆獲批）
灣仔區（101間食肆獲批）
南區（25間食肆獲批）
中西區（86間食肆獲批）
離島（36間食肆獲批）
觀塘（22間食肆獲批）
黃大仙區（12間食肆獲批）
油尖區（97間食肆獲批）
旺角區（57間食肆獲批）
九龍城區（45間食肆獲批）
深水埗區（43間食肆獲批）
葵青區（15間食肆獲批）
荃灣區（47間食肆獲批）
沙田區（52間食肆獲批）
大埔區（22間食肆獲批）
北區（7間食肆獲批）
屯門區（23間食肆獲批）
元朗區（48間食肆獲批）
西貢區（59間食肆獲批）
獲批准食肆須時刻在入口當眼處，張貼上圖「准許狗隻進入食肆」的指定標示。食環署早前已公布《良好作業及行為指引》，涵蓋食肆經營者、攜狗顧客和非攜狗顧客應注意的事項。食環署鼓勵各方參考《指引》內容，履行責任，互相尊重，從而推動人寵共融。
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