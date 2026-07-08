狗隻入食肆全名單｜7.9生效　灣仔區獲批佔最多　北區最少暫得7間

食環署明日（7月9日）起容許狗隻進入獲批准食肆，首批暫有833間食肆獲批，包括多間連鎖食肆，如部份大家樂、牛奶冰室分店等。根據統計，灣仔區獲批食肆最多，有101間，中西區及油尖區亦有多於80間；相反，北區獲批食肆最少，只得7間，另外葵青區及黃大仙區亦不多於20間獲批。《香港01》整合19個地區的食肆名單，一文看清。



首批有833間食肆獲批狗隻牌照。(資料圖片)

東區（36間食肆獲批）

灣仔區（101間食肆獲批）

南區（25間食肆獲批）

中西區（86間食肆獲批）

離島（36間食肆獲批）

觀塘（22間食肆獲批）

黃大仙區（12間食肆獲批）

油尖區（97間食肆獲批）

旺角區（57間食肆獲批）

九龍城區（45間食肆獲批）

深水埗區（43間食肆獲批）

葵青區（15間食肆獲批）

荃灣區（47間食肆獲批）

沙田區（52間食肆獲批）

大埔區（22間食肆獲批）

北區（7間食肆獲批）

屯門區（23間食肆獲批）

元朗區（48間食肆獲批）

西貢區（59間食肆獲批）

獲批准食肆須時刻在入口當眼處，張貼上圖「准許狗隻進入食肆」的指定標示。（食環署圖片）

獲批准食肆須時刻在入口當眼處，張貼上圖「准許狗隻進入食肆」的指定標示。食環署早前已公布《良好作業及行為指引》，涵蓋食肆經營者、攜狗顧客和非攜狗顧客應注意的事項。食環署鼓勵各方參考《指引》內容，履行責任，互相尊重，從而推動人寵共融。