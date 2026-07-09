狗隻入食肆｜百份百餐廳限最多3隻狗進店　排洩物清潔費收100元

今日（9日）起，顧客可帶狗隻進入已獲食環署批准的持牌食肆。連鎖茶餐廳「百份百餐廳」多區分店均准招待狗隻，位於荃灣餐廳張貼「狗隻進入需知」，列明可容納狗隻上限為3隻，額滿時需於店外排隊輪候，及如需店員清潔排洩物，需另行付100元清潔費用等規則。



有狗主表示，過去帶狗隻到「派對房間（Party Room）」時，亦會有相關清潔費要求，認為並不過份。她又指，狗主難帶狗隻北上，因此政策實施後，相信亦希望可帶動本港經濟。



荃灣百分百餐廳是其中一間獲准狗隻進入的餐廳。（吳美松攝）

容納狗隻上限為3隻 排泄物清潔費另收100元

荃灣百分百餐廳今早才獲食環署人員到場張貼獲准狗隻進入的標示，至早上11時左右，店員再張貼由餐廳訂下的「狗隻進入需知」，包括格鬥犬及危險犬隻不能入內；容納狗隻上限為3隻，額滿須於店外輪候；如需店員清潔排泄物，需另行付100元清潔費用等規則。

店員表示，今日是政策實施首日，因此未在餐廳內安裝掛鉤，讓狗主將狗隻牽引繩繫上。百分百有分店在「狗隻進入需知」上列明周一至周日，由早上11時30分至下午4時30分，及晚上6時至8時期間，未能接待狗隻。

店員指因該些分店面積較小，在繁忙時段較難招待狗主及狗隻，而一些較大的分店，如荃灣分店，則沒有時段限制。她又指，希望日後食客間可以互相包容體諒。

荃灣百分百餐廳今早才獲食環署人員到場張貼獲准狗隻進入的標示，至早上11時左右，店員再張貼由餐廳訂下的「狗隻進入需知」。（吳美松攝）

餐廳限制進入店內的犬種、可容納狗隻上限為3隻、如需店員清潔，需另行付100元清潔費用等規則。（吳美松攝）

狗主稱店鋪清潔費等規則合理

狗主廖小姐今日便帶了狗隻「三寶」來百分百餐廳用膳，她住在荃灣，但以往不時都會帶三寶到其他區一些寵物友善的餐廳，暫未試過被周遭食客嫌棄。她認為政策是好事，而且獲准餐廳數量尚算足夠，而且狗主多不能帶狗隻北上，相信可為本港經濟帶來點幫助，「希望香港經濟可以好返啲啦」。

廖小姐又指，一向帶三寶外出都習慣了準備好尿墊、穿好尿布等，以免弄髒商場等地方。至於餐廳清潔費的規則，她表示以往帶狗隻到「派對房間（Party Room）」時，亦會有相關清潔費要求，認為有關規則亦合理。

狗主廖小姐今日（9日）帶了狗隻「三寶」來餐廳用膳，她認為政策是好事，而且獲准餐廳數量尚算足夠，而且狗主多不能狗隻北上，相信可為本港經濟帶來點幫助，「希望香港經濟可以好返啲啦」。（吳美松攝）

怕狗市民：咪唔食嗰啲餐廳

另一名狗主張小姐今天沒有帶狗隻來餐廳，她指餐廳未有標明狗隻用餐區，會令她有點卻步，但如餐廳改善有關安排，亦會帶狗隻外出用餐。不過她指目前獲准餐廳數量不足，「每區至少百幾間啦」，認為如區內餐廳數量不足，狗主要跨區亦不太方便，而且選擇受限，「焗住要揀嗰啲餐廳」。

周小姐則在用餐後才知餐廳獲准容許狗隻進入，她指自己怕狗，如知道有餐廳可讓狗隻進入「咪唔食嗰啲餐廳」，不過如看到餐廳內沒有狗隻，亦會考慮進入。