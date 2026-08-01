那些年MK商場｜直擊潮特、荷李活、兆萬吉舖　00後不識變時代眼淚

【那些年的MK商場系列之一】本港零售業自新冠疫情後低迷至今，近年不少KOL爭相走訪各區商場直擊內部吉舖潮變「死場」實況，其中在旺角西洋菜南街多座地標商場，包括代表千禧年代MK文化的「潮特」（潮流特區）、有「劣食之塔」的「兆萬」(兆萬中心）、以及學生grad din（謝師宴）訂造西裝勝地「荷李活」（荷李活購物中心），屢次榜上有名，到底該三座那些年港人逛過的MK商場，是否如傳聞中風光不再？



《香港01》早前在多個周末，實地直擊其商場人流及吉舖狀況，發現「潮特」的空置舖位最多，未計全層已封閉丟空的3樓，其餘層數的舖位竟然空置比租出的要多，空置率估計達54.9%，即超過一半為吉舖。至於「兆萬」及「荷李活」的舖位空置率，分別估算約32.6%及20%。記者亦在街上隨機訪問不同年齡層的市民，發現當今的中學生已不認識上述商場，稱較常逛「旺中」及朗豪坊，中年人也改為網購，在持續結業潮下，若商場未能適應新常態，終究變成「時代的眼淚」。



這一場困局涉及到市民消費模式改變、實體店的生存危機，以及商場管理困境等，每一個問題層層相扣，成為無法解開的結構性死結。有受訪中學生甚至有感而發︰「我呢種年紀嘅人，都好鍾意夜返屋企，但好多舖頭閂咗，有時候都覺得好傷心囉，即係冇地方行吓，都想舖頭開夜少少。」



近年不少KOL爭相直擊各區商場變「死場」實況，其中在旺角西洋菜南街多座那些年的青春地標商場也榜上有名。（鄧倩螢攝）

旺角西洋菜南街多座地標商場列入「死場」名單？

每代港人都有專屬的「商場集體回憶」，銅鑼灣時代廣場除夕蘋果倒數、西九龍中心坐天龍過山車等，相信不少港人仍然歷歷在目。隨着時代變遷，由新冠疫情的限聚令，社會復常後掀起的消費降級及北上熱潮，都影響着零售市道，大量商戶捱不住結業，昔日風光無限的商場不再，只能轉型求生，試圖維持最後的輝煌，也有商場「回天乏術」，徹底淪為死場。

近年不少網紅爭相走訪各區直擊商場變「死場」實況，甚至核心區域旺角西洋菜南街也無可倖免，昔日為年輕人聚集地的潮流特區（潮特）及兆萬中心（兆萬），或是中學生訂造Grad din（謝師宴）西裝主題的荷李活購物中心（荷李活），均被指有大量空置舖位，更被標籤為「死場」、「時代的眼淚」，惟事實是否如此？

潮流特區毗鄰彌敦道，街上人頭湧湧，惟整間商場的顧客屈指可數。（湯致遠攝）

記者在潮流特區現場估算空置率達54.9%，可謂「十室五空」。（湯致遠攝）

潮流特區「十室五空」顧客屈指可數 三樓整層丟空

記者由6月底至7月多個周末傍晚，走訪上述三間商場，發現以潮流特區的空置率最嚴重，若不計及全層丟空、處於封閉狀態的頂層3樓，地庫連同一樓和2樓估算共計91個舖位，當中有50個屬空置，丟空的舖位竟比租出的還要多，空置率達到54.9%，可謂「十室五空」。

雖然潮流特區毗鄰彌敦道，街上人頭湧湧，惟整間商場的顧客屈指可數。現場所見，大部份走廊放眼全是緊鎖的鐵閘，僅存的商舖仍以服飾為主，另有部份出售水晶、手錶及紀念品等，惟當年的元祖級日牌水貨店「紅鞋宜」等已全部結業。

兆萬中心若不計及高層食肆，整體人流不算多，僅接近地面的樓層及六樓市集較為熱鬧。（湯致遠攝）

兆萬中心空置率估算為32.6%。（歐陽德浩攝）

兆萬中心空置率逾三成 迎合年輕人加入Y2K風格吸客

兆萬中心的空置率排第二，若不計算樓上食肆，商場部份連同地庫共有8層，估算共計138個舖位，當中45個空置，即空置率達32.6%。不過，部份商舖的玻璃門後堆滿貨物，似乎被租戶當為貨倉用途，也有商舖落閘沒有營業，因此實際感覺的空置率更高。

據了解，兆萬中心自新冠疫情開始與年輕人合作，試圖加入Y2K復古元素吸引年輕客群，例如多間空舖被改裝成打卡房，6樓變成潮流時裝市集，更進駐了多間韓式自拍店、Pokémon卡牌店等。走訪當日，雖然有不少學生購物，但整體人流不算多，僅接近地面的樓層及6樓市集較為熱鬧。

荷李活購物中心空置率估算為20%。（鄧倩螢攝）

適逢中學生的畢業季，荷李活購物中心不少商舖都推出學生優惠，一套西裝定價不需500元。（鄧倩螢攝）

荷李活購物中心維持舊裝潢 保留原汁原味 兩成空置率難稱死場

位於西洋菜南街的荷李活購物中心共有兩層，估算共有70個舖位，當中14個空置，集中在頂樓最盡頭的舖位，連續數間貼上出租啟示，空置率為約20%，難以稱為「死場」。而商場仍維持舊式裝修風格，逾九成屬西裝店，另有剪髮店及小食店，時空彷彿定格在上世紀90年代。

另外，採訪當日適逢中學生的畢業季，畢業生們需準備西裝出席謝師宴或面試求職，不少商舖都推出學生優惠，一套西裝定價低於500元，更免費提供修改服務，性價比甚至超出內地網購平台淘寶或拼多多，因此確實有學生三五成群，或跟隨父母到場選購。

另一邊廂，朗豪坊及旺角中心成為學生常到的商場之一，圖為朗豪坊中庭。（鄧倩螢攝）

街訪所有學生均不認識潮流特區 愛逛旺中及朗豪坊

記者在旺角西洋菜南街，隨機訪問了多位不同年齡層的市民，了解他們對旺角商場的看法，發現幾乎所有學生都不認識潮流特區及荷李活購物中心（不計及在該商場購物的學生），僅兆萬中心仍有一定知名度，他們稱若到旺角逛商場，主要到朗豪坊或旺角中心（俗稱旺中）。

至於60後至90後受訪者，都不約而同表示已轉為網上購物，雖然偶爾路經旺角，但已有多年沒有到訪該三個商場。另外由於內地的商場較香港寬敞，環境更舒適，餐廳員工服務周到，部份受訪者已轉為北上消費。

楊同學偶爾到兆萬中心拍貼紙相及買衣服。（鄧倩螢攝）

00後︰對商戶晚間提早打烊感到傷心

剛剛中六畢業的楊同學表示，現在旺角中心（俗稱旺中）才是年輕人的聚集地，而他偶爾到兆萬中心拍貼紙相及買衣服。他又認同街上的氣氛較小時候冷清，認為與北上消費熱潮有關，例如他在假日會與家人及朋友北上玩樂數日，因此建議商戶延長營業時間，刺激港人在本地消費。

我呢種年紀嘅人，都好鍾意夜返屋企，即係鍾意夜晚行下街，但好多舖頭閂咗，有時候都覺得好傷心囉，即係冇地方行下，都想舖頭開夜少少。 00後楊同學

梁小姐觀察到原本百花齊放的商戶，逐漸被內地品牌清一色取代。（鄧倩螢攝）

90後︰感慨商戶由內地品牌清一色取代

年逾30歲的梁小姐對三間商場都瞭如指掌，但她觀察到兆萬中心有多間日韓美妝店結業，認為與年輕人消費模式的轉變有關，傾向購買「即時的快樂」，市面上因而湧現扭蛋及夾公仔地舖。而她乘坐巴士時看到原本百花齊放的商戶，逐漸被內地品牌清一色取代，也忍不住感慨香港的變化。

可能我經歷唔到最全盛嘅時期，即係我後生嘅時候就冇錢消費，到我有錢去消費嘅時候，呢個消費環境又唔係我想放資源落去，變咗我幫唔到佢運作。 90後梁小姐

謝先生（右）表示，如今只有深夜時間才會考慮到旺角覓食。（鄧倩螢攝）

80後︰僅深夜時間才考慮到旺角覓食

年逾40歲的謝先生表示，現時習慣在網上購物，已有10多年未曾到訪荷李活購物中心，只偶爾到兆萬中心買小食。他又指，內地商場的環境舒適，每個月會定時帶女兒北上玩樂一次，如今只有深夜時間才會考慮到旺角覓食，否則在將軍澳家中一帶商場消遣。

𠵱家真係好少去旺角，唯一真係要去旺角，係太夜要消夜就旺角先有囉，如果唔係，其他時候都唔會特登出嚟。 80後謝先生

鄧小姐說︰「好多酒樓嗰啲都好似想早啲收工，咁我哋都唔好阻人啦。」（鄧倩螢攝）

60後︰餐廳想早啲收工我哋唔好阻人啦

年約60歲的鄧小姐過去也到訪該三間商場，但近年轉為網上購物。她表示沒有留意旺角商場的變化，但觀察到旺角晚上8時開始變得冷清，相反內地的夜生活多姿多采，晚間10時許仍然相當熱鬧，估計與本港餐廳的營業時間有關。