謝展寰回顧環境局4年工作 　破禁准狗隻入食肆、簡化食物牌照申請

環境及生態局局長謝展寰今日（30日）發表網誌，回顧現屆政府成立以來，環境及生態局食物科四周年的工作成果及未來路向。謝展寰總結指，政府近年積極優化公眾骨灰安置所、簡化食物業牌照申請程序、推動本地漁農業升級，並引入創新科技提升環境衞生水平。當中包括將於下月放寬實施逾30年的狗隻進入食肆禁令，以及引入第三代AI系統及紅外線技術，全面解決冷氣機滴水和樓宇滲水等問題。



財政預算案｜立法會通過《2026年度撥款條例草案》，環境及生態局局長謝展寰出席會議。（資料圖片/夏家朗攝）

謝展寰表示，食環署近年推出多項改革，包括將於下月9日起，正式解除逾30年的禁令，容許狗隻進入獲批准的食肆，在推廣人寵共融的同時，為餐飲業開拓新商機。此外，當局自今年4月起推行全新「會審」機制，加快審核食肆露天座位的申請，將簡單個案的處理時間中位數，由過往長達12個月大幅壓縮至約一個月內，並適度放寬申請要求。

2026年7月9日起，狗隻可進入獲准食肆。（環境及生態局網頁）

謝展寰指在過去四年，食環署推行了多項簡化程序，包括放寬小食食肆出售食品的種類限制、推出「綜合許可證」、引入「先發牌、後審查」機制、放寬農場及魚場烹調自家產品的條款，並全面推行電子簽發及續領牌照。

針對過去本港龕位長期供不應求的情況，謝展寰表示，隨着歌連臣角新廈及石門骨灰安置所在過去4年相繼啟用，目前公營龕位供應充足，市民已無須輪候。政府已規劃和合石、小蠔灣及葵涌等項目，預計可額外提供逾38萬個龕位，全面滿足中長期需求。在推廣綠色殯葬方面，本港綠色殯葬的使用率已由2010年的4.6%，大幅升至去年的19%。

石門骨灰安置所已啟用。（環境及生態局網頁）

歌連臣角新廈骨灰安置所已啟用。（環境及生態局網頁）

在兩地食品通關方面，自2024年起，港產飲料、包餅和糖果三大類食品實施便利通關安排，經內地海關抽樣檢測後可直接放行，令清關時間顯著縮短，有關安排更於今年1月擴展至茶葉、部分麵食及調味料。環態局與國家海關總署去年5月簽署備忘錄，容許符合要求的港製肉製品及乳品開拓內地市場，食安中心亦豁免相關收費至2028年3月。此外，內地大閘蟹自去年起恢復直接供港，有效降低業界營運成本並確保食材新鮮。

謝展寰又提到，聯辦處將於7月16日起推行先導計劃，試行全新樓宇滲水檢測程序。食環署在初步調查時會首度引入紅外線熱成像分析，無須進入樓上單位即可判斷源頭，將簡單個案發出通知的時間由71個工作天縮短至14個工作天。至於冷氣機滴水問題，食環署今年夏季全面應用第三代AI冷氣機滴水調查系統，利用高精度影像識別技術，在夜間或低光環境下自動鎖定滴水源頭。

樓宇滲水新檢測程序將於2026年7月16日實施。（環境及生態局網頁）

在防治蟲鼠方面，食環署近年積極引入科技滅蚊，包括放置逾3,000個新型捕蚊器，並引進滅蚊機械狗、配備三維地圖的無人機等設備，同時正準備實施「以蚊治蚊」的生物防治實地測試。在滅鼠工作上，署方全面利用熱能探測攝錄機配合人工智能調查，設立「無鼠百分比」。去年全港共清除了72%的鼠患主要黑點，活鼠捕獲量由2021年的約3.3萬隻，大幅增加至去年的約12.9萬隻。

政府2023年與業界制定《漁農業可持續發展藍圖》，並分別為「漁業持續發展基金」及「農業持續發展基金」各注資5億元，令兩個基金的核准承擔額各增至10億元。謝展寰表示目前多項轉型措施正逐步落實，包括去年底指定4個共約590公頃的新魚類養殖區，並提供深海網箱供業界租用，目標在2031年將本地海魚產量提升至約2,000噸。漁護署亦先後推出「農＋樂」及「漁＋樂」計劃，便利農魚場發展休閒業務，預計今年9月將推出首批休閒漁業體驗團。

「優鮮港品」的兩位吉祥物「為食龍」和「為食仔」。（環境及生態局網頁）

最後，在動物福利層面，除了缩短從內地及指定地區進口貓狗的檢疫期至30天外，政府亦正積極研究分階段修訂《防止殘酷對待動物條例》。首階段將聚焦於提高殘酷對待動物的罰則，並進一步加強漁護署人員的執法權力，爭取在今年內向公眾交代下一階段的工作進展。