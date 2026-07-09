美心集團啟動70周年慶典　逾30品牌推百萬元餐飲禮遇　附優惠名單

美心集團將於今年12月迎來成立70周年，今日（9日）在尖沙咀星光行的翠園舉行啟動禮，宣布以「一心一意70年」為周年慶典主題展開下半年慶祝企劃，並於7月至8月、即周年慶典首階段，由集團旗下逾30個品牌推出總值逾百萬元的餐飲禮遇，與市民及旅客同樂。



美心集團成立70周年，今日（9日）在尖沙咀星光行翠園舉行周年慶典啟動禮。(美心集團提供)

美心集團舉行70周年慶典啟動儀式，商務及經濟發展局局長丘應樺（中）、美心集團主席兼董事總經理伍偉國 （右二）及美心集團執行董事伍威全（左二）等人祝酒。(美心集團提供)

美心集團今日（9日）在尖沙咀星光行翠園舉行以「一心一意70年」為周年慶典主題的啟動禮。商務及經濟發展局局長丘應樺致辭時表示，美心集團陪伴港人成長，更持續推動餐飲創新及傳承香港飲食文化，展現香港企業靈活應變、追求卓越的精神。

他續稱，近年特區政府全力拼經濟、謀發展，推動盛事經濟，透過大型會議、展覽、文化藝術及體育盛事，吸引更多旅客及商務人士訪港，帶動酒店、零售及餐飲業發展。而餐飲業是本港服務行業的重要支柱，同時是旅遊文化與消費的重要一環。香港素有「美食天堂」的美譽，優質、多元及具特色的餐飲體驗，不僅能提升旅客整體感受，亦能鞏固香港國際都會地位。

商務及經濟發展局局長丘應樺致辭時表示，近年特區政府全力拼經濟、謀發展，推動盛事經濟，吸引更多旅客及商務人士訪港，帶動酒店、零售及餐飲業發展。(美心集團提供)

美心集團主席兼董事總經理伍偉國表示，近年香港消費模式轉變明顯，北上消費日趨普遍，顧客對餐飲的要求亦更重視價值、品質、便利性及整體體驗，業界必須主動求變，以創新思維推動轉型。該集團除了推動數碼發展及科技應用，提升服務體驗和營運效率，亦透過產品創新及拓展更多元的消費場景，貼近市場需要。

至於今次啟動儀式選址的星光行翠園，於1971年開業，為該集團首家粵菜酒家及早期「樓上酒家」代表之一，率先引入「中式食品、西式服務」理念。

另外，美心集團將透過由香港零售管理協會主辦的「開心購物節」，為旗下逾30個品牌推出一系列周年餐飲禮遇。相關電子優惠券將於7月及8月期間在AlipayHK、支付寶及AR Lens等平台發放，方便市民及旅客隨時領取及使用。

7 月至 8 月首階段重點禮遇包括：

• 美心中菜精選招牌菜式限時 7 折優惠：於翠園、美心皇宮、北京樓、潮庭、潮江春等指定美心中菜食府，即可享 7 折優惠，品嘗多款經典名菜，包括「翠園燒鵝皇」、「北京填鴨」及「滷水鵝拼盤」等。

• 西餅烘焙及美心MX指定產品 77 折：美心西餅及東海堂指定芒果系列蛋糕推出77折優惠；美心MX則推出「鮮茄焗豬扒飯」 77 折及精選燒味飯 8 折。

• 多個日式及西式品牌同步推出禮遇：元気寿司、千両、simplylife及The Cheesecake Factory（芝樂坊）等品牌，將推出滿額即減70元或免費贈送招牌菜式等優惠。