響應推動惜食文化　美心7月推食譜和繪本　將與大專辦創意料理賽

為響應推動惜食文化，美心集團今日宣布，透過出版、教育培育及餐飲推廣三大方向，鼓勵大眾實踐零浪費飲食。集團將於今年7月書展推出創意食譜電子書、兒童繪本，教育大眾善用食材；又將與三間大專院校合作，舉辦創意料理比賽，推廣用剩餘食材烹調新菜式。環境及生態局副局長黃淑嫻出席活動致辭稱，政府一直透過多項計劃和活動推廣「惜食、減廢」文化，本港廚餘棄置量四年間，整體減幅達 12.7%。



環境及生態局副局長黃淑嫻表示，政府透過多項計劃和活動推廣「惜食、減廢」文化、教育公眾改變飲食習慣，同時完善社區廚餘回收網絡，轉廢為能。（彭紹殷攝）

環境及生態局副局長黃淑嫻（圖左二）和中大物理系客席教授梁榮武（圖左三），在啟動禮親自體驗製作其中一項得獎菜式蛋黃二重奏（蛋黃蛋捲餅）。（彭紹殷攝）

本港廚餘棄置量四年減12.7% 環境局副局籲市民惜食

「惜食新篇章」啟動禮於今（25日）舉行，環境及生態局副局長黃淑嫻致辭時表示，政府透過多項計劃和活動推廣「惜食、減廢」文化，教育公眾改變飲食習慣，同時完善社區廚餘回收網絡，在社會設立更多回收設施，轉廢為能。

她提到，本港廚餘棄置量由 2021年每日3,437公噸，持續下降至2024年約3,000公噸，整體減幅達 12.7%。她呼籲市民可以從「買得精、煮得巧、吃得光」著手，善用食材所有部分，邁向「零廢堆填」的目標。

「你真惜食！」創意料理得獎菜式。（彭紹殷攝）

「你真惜食！」創意料理得獎菜式。（彭紹殷攝）

兩本有關惜食的書本 — 免費電子書《你真惜食 ×綠得開心計劃：從剩食到盛宴的創意零浪費料理》及實體兒童繪本《STEM中西甜品大比拼》將於今年7月在香港書展推出。（彭紹殷攝）

兩本「惜食」新作將於7月書展推出

美心將於今年7 月在香港書展推出兩本新作，其中一本是免費電子書《你真惜食 ×綠得開心計劃：從剩食到盛宴的創意零浪費料理》，書本輯錄逾30道創意零浪費食譜，附有教學短片，鼓勵市民在日常生活中實踐惜食，把剩餘或易被忽略的食材轉化為新菜式。

另一本實體兒童繪本《STEM中西甜品大比拼》，繪本特別專為幼稚園至小學三年級學生而設，介紹本地中西甜點背後的STEM元素，如月餅、芝麻卷、蛋卷、杏仁條等的製作原理。

資深STEM教育專家鄧文瀚指，希望繪本能帶出廚餘處理及循環經濟等概念，培養孩子對飲食、科學與環保的理解。

「惜食新篇章」展開啟動儀式。（彭紹殷攝）

美心將聯同三家大專院校合作 將「惜食」理念深入校園

美心亦宣布，將聯同三家大專院校，包括香港理工大學酒店及旅遊業管理學院（SHTM）、中華廚藝學院（CCI）和香港高等教育科技學院（THEi）於今年9月起，展開「你真惜食！創意料理培育計劃」，希望把零浪費烹調理念帶入校園。其後亦將於三間院校內分別舉辦校內創意料理比賽，學生可以發揮創意，將剩餘食材烹調出新菜式。