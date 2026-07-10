今日新聞8分鐘｜拖頭撼牆建築組件跌下｜華富邨小巴乘客謀殺提堂

銅鑼灣惠康天花塌石屎 碎片擊中女職員受傷送院

今日（10日）早上7時09分，銅鑼灣記利佐治街25號地下惠康超級市場發生工業意外。警方接報有石屎剝落塌下，擊中一名女職員的手和背部。

01獨家｜白石角站設計曝光！高一層跨月台 東鐵行車多分半鐘

去年傳出「計唔掂數」而四度延期的「白石角車站綜合發展項目」方案，最快今天（9日）公布。《香港01》獲悉，車站樓高一層，上層是大堂，地下是候車月台。換言之，新設計會橫跨路軌，如東鐵綫太和站般，仿如日系車站，車站料最快2027/28年動工。通車後，東鐵綫行車時間預料多84秒，即1.4分鐘。新方案建議興建一條行人天橋橫跨吐露港公路，方便乘客往返科學園與嘉熙等私樓區。同時，將有一條行人隧道接駁到正正在白石角站旁邊的新屋苑UNIVERSITY HIL。

白石角站港鐵與政府「計唔掂數」的問題也解決，早前表明白石角站不會有上蓋物業，只會以教育大學運動場建屋。消息指，政府最新建議港鐵公司除了可獲得教大運動場用地建屋，亦可獲得近馬鞍山大水坑的一幅地作為補償。今次方案是建私樓，不會有公營房屋。消息指，政府會將教大校園附近一幅洞梓地皮，換地予校方，重置運動中心。

中九龍繞道拖頭撼牆 建築組件跌下

今日（10日）上午9時44分，警方接報中九龍繞道（油麻地段）往油麻地方向管道內有拖頭「自炒」。救援人員到場證實無人受傷，惟管道被撞爛。網上影片可見，涉事拖頭疑撞擊管道牆壁後衝前，致管道約30米長的飾板凹陷或剝落；而拖頭上載運的兩件大型建築組件跌下，碎片散落一地。

華富邨小巴乘客命案 女清潔工被控謀殺提堂

兩名小巴女乘客疑因排隊踩到腳演變成打鬥，清潔女工涉曾對另一婦人施襲，她折返現場後被捕。清潔工被控1項謀殺罪，案件（ESCC 1667/2026）今（10日）在東區裁判法院提堂。案件押後至9月4日再訊，以候化驗及驗屍報告。

女被告田小英身材略矮瘦，今穿黑色外套上庭，並戴黑框眼鏡和束上馬尾，她由當值律師代表，聽到控罪時看似不安，她低聲答明白，並不時抿嘴。

居屋2025攪珠結果 連同綠置居及白居二出爐

【影輝苑／啟陽苑／匯熙苑／裕豐苑／朗風苑／居屋2025】房委會居屋2025、綠置居2025和白居二2025的攪珠儀式今日（10日）上午10時進行，以決定申請者按其申請編號和額外抽籤號碼最後兩個數字而訂的先後次序。張仁良將首次以房委會資助房屋小組委員會主席身份主持儀式，居屋2025、綠置居2025、白居二2025攪珠儀式，《香港01》直播重溫。

今日的儀式由張仁良主持，居屋2025首10個中籤號碼，順序為，06、28、63、29、81、16、22、60、18、89。申請者稍後可對照房委會早前已發出的「申請書編號」，對照最尾的兩個數字，便知自己是否有機會「上車」。

福建晉江鞋廠火災28死 目擊者：火勢瞬間蔓延

據《央視新聞》報道，2026年7月9日12時04分，泉州消防支隊指揮中心接到報警稱，位於晉江市陳埭鎮江頭村的輝騰鞋業有限公司廠房發生火災，目前火災正在撲救中。火災現場有人員被困。

據應急管理部消息，本次事故已造成人員傷亡。火災發生後，當地消防救援隊伍調派183人、35車到場處置。

全紅嬋湛江老家曬舞技 留長髮瘦一圈獲讚

中國女子跳水奧運冠軍全紅嬋近日在社交平台發佈一段在廣東湛江老家跳舞的影片，引發關注。片中19歲的全紅嬋留起過肩長髮、身形明顯消瘦，跟隨音樂做手勢舞，神情輕鬆愉悅。有網民感嘆「這才是19歲小姑娘該有的樣子」，亦有人擔憂她會否就此退役、轉型網紅。據官方通報，全紅嬋因長期訓練導致多處慢性運動損傷，目前處於階段性休賽期，並未退役。