有片｜全紅嬋湛江老家曬舞技　留長髮瘦一圈獲讚：19歲該有的樣子

中國女子跳水奧運冠軍全紅嬋近日在社交平台發佈一段在廣東湛江老家跳舞的影片，引發關注。片中19歲的全紅嬋留起過肩長髮、身形明顯消瘦，跟隨音樂做手勢舞，神情輕鬆愉悅。有網民感嘆「這才是19歲小姑娘該有的樣子」，亦有人擔憂她會否就此退役、轉型網紅。據官方通報，全紅嬋因長期訓練導致多處慢性運動損傷，目前處於階段性休賽期，並未退役。



鄉下夏夜跳手勢舞 網民：好好享受青春

影片中，全紅嬋坐在老家院子空地上，身旁放着電風扇，身穿長袖長褲、戴着帽子，跟隨音樂做出手勢舞動作，母親馮玲妹則站在鏡頭一旁。這幕尋常的鄉下夏夜景象，與她過往在十米跳台上的颯爽英姿形成強烈反差。

影片曝光後，大批網民留言：「這才是19歲小姑娘該有的樣子！不用拚命內卷，不用負重前行，好好享受青春，太美好了！」「看起來開心多了。」不少人也注意到，全紅嬋頭髮已過肩，是她留得最長的一次——此前因訓練需求，她長期維持短髮造型。

此外，在休賽期間，全紅嬋已完成大一期末考試，並與妹妹結伴到杭州遊玩。從她分享的照片可見，她神情舒展、笑容滿面，狀態輕鬆。

官方：多處慢性損傷需休養未退役

過去幾年，全紅嬋幾乎是在全國觀眾眼皮底下長大的，有部分網民擔憂全紅嬋會否就此退役、轉型網紅。另有網民指「其他退役運動員從體育版走到娛樂版不覺得怪，但你也不表態，慢慢走上網紅的路子」；亦有網民直言「看那身材，基本絕了站在跳台的機會了」。

全紅嬋首次登上主流《人物》雜誌封面，突破傳統運動形象，以黑色皮質上衣搭配雙辮子造型亮相，冷峻眼神展現超越年齡的力量感。（微博@人物）

據廣東省二沙體育訓練中心2026年4月30日發佈的官方通報，全紅嬋因長期高強度訓練及頻繁參賽，導致腳踝、腰椎、脛骨出現慢性運動損傷，需進行系統性休養與康復調整，目前處於階段性休賽期，暫不具備參加高強度專業賽事的條件。

通報強調，此次休賽是由教練團隊、隊醫、康復專家與國家隊管理層共同制定的調整方案，全紅嬋並未退役。

全紅嬋（微博@全紅嬋）

據《看看新聞》，運動員初訓時間早和成才時間早，是中國跳水項目保持強盛的成功經驗。報道統計近30多年來具有代表性的中國跳水運動員的奪冠經歷發現，女運動員入選國家隊和奧運奪冠的年齡都更早，多在15-19歲年齡段即登上奧運最高領獎台，男運動員則普遍在20歲之後。

報道統計近30多年來具有代表性的中國跳水運動員的奪冠經歷發現，女運動員入選國家隊和奧運奪冠的年齡都更早，多在15-19歲年齡段即登上奧運最高領獎台。（看看新聞）

此外，女運動員平均8.6歲開始接受訓練，通過5.5年系統訓練，平均在14.2歲首次獲得好成績，例如伏明霞在1992年巴塞羅那奧運會奪冠時年僅13歲（13歲又345天），這同時也是奧運史上最年輕的冠軍紀錄。

不過亦有例外，2016年里約奧運會女子雙人3米板冠軍吳敏霞，奪冠時為30歲（30歲又271天）。