01獨家｜白石角站日系設計曝光！高一層跨月台　東鐵行車多分半鐘

去年傳出「計唔掂數」而四度延期的「白石角車站綜合發展項目」方案，最快今天（9日）公布。《香港01》獲悉，車站樓高一層，上層是大堂，地下是候車月台。換言之，新設計會橫跨路軌，仿如日系車站般，車站料2027/28年動工。通車後，東鐵綫行車時間預料多84秒，即1.4分鐘。新方案建議興建一條行人天橋橫跨吐露港公路，方便乘客往返科學園與嘉熙等私樓區。同時，將有一條行人隧道接駁到正正在白石角站旁邊的新屋苑UNIVERSITY HIL。



白石角站港鐵與政府「計唔掂數」的問題也解決，早前表明白石角站不會有上蓋物業，只會以教育大學運動場建屋。消息指，政府最新建議港鐵公司除了可獲得教大運動場用地建屋，亦可獲得近馬鞍山大水坑的一幅地作為補償。



白石角站｜時任行政長官林鄭月娥2021年10月視察東鐵白石角站選址，現為教育大學運動中心。（林鄭月娥Facebook相片）

港鐵白石角站發展方案四度延期

白石角站早在2021年由時仼行政長官林鄭月娥在《施政報告》提出，建議港鐵在大埔墟站與大學站之間研究興建白石角站。但去年《香港01》獨家報道，政府和港鐵「計唔掂數」。方案原定2024年年中出爐，「死線」臨近時突決定延至2024年年底前公布。惟之後再延期至2025年第二、三季出爐，到期也未有下文，再延期至2026年首季，及後口風放鬆，2026年內公布。換言之，已四度延期。

白石角站｜2021年時任行政長官林鄭月娥在《施政報告》中提出，邀請港鐵研究在白石角的香港教育大學運動中心用地，興建新的東鐵綫白石角車站。（余俊亮攝）

有政府中人早前向《香港01》解釋困境，指即使由港鐵負責車站周邊物業項目「都未必維到皮」。發展局一直的說法是政府和港鐵的磋商進展「十分理想」，已進入最後階段，並敲定發展建議的主要細節，最新的規劃仍是以私營房屋為主，重申2033年或之前開通車站的目標不變。

發展局本周五（10日）早上向大埔區議會交代「白石角車站綜合發展項目」。

未來擬建的白石角站，目前為香港教育大學運動中心，位處東鐵沿線和吐露港公路旁。

01獨家｜白石角站設計圖曝光！

走日系風白石角站遷近科學園 東鐵綫行車多分半鐘

白石角站發展方案今日公布，名為「白石角車站綜合發展項目」。《香港01》獲悉，車站樓高一層，上層是大堂，地下是候車月台。換言之，新設計會橫跨路軌，仿如日系車站般，車站料2027/28年動工。通車後，東鐵綫行車時間預料多84秒，即1.4分鐘。

新站位置一如《香港01》早前報道，由原址教大運動場南移遷往近中文大學位置，即進一步靠近科學園。新站將在中大羅桂祥綜合生物醫學大樓對開，瞭望對面將是白石角屋苑嘉熙、雲滙。

雖然附近本身已有博研路行人及行車橋，但新方案建議興建一條行人天橋橫跨吐露港公路，方便乘客往返科學園與嘉熙等私樓區。同時，將有一條行人隧道接駁到正正在白石角站旁邊的新屋苑UNIVERSITY HIL。

白石角站棄選址教大運動場，新站擬座落科學園私樓中間。圖左為教大運動場，中間為新屋苑UNIVERSITY HILL，右邊為中文大學羅桂祥綜合生物醫學大樓。（資料圖片）

港鐵獲兩幅地皮建屋 補償白石角站「計唔掂數」

去年傳出港鐵與政府就白石角站「計唔掂數」，因早前表明不會有上蓋物業，只會以教育大學運動場建屋。消息指，政府最新建議港鐵公司除了可獲得教大運動場用地建屋，亦可獲得近馬鞍山大水坑的一幅地作為補償。

圖為教大運動場旁邊的屋苑UNIVERSITY HILL。（潘耀昇攝）

圖為教大運動場與中文大學羅桂祥綜合生物醫學大樓中間的地皮。（潘耀昇攝）

白石角站棄選址教大運動場 新站擬座落科學園私樓中間

圖右為中文大學羅桂祥綜合生物醫學大樓，前方有一幅地皮，而對面屋苑為嘉熙。（香港01）

新方案預料可惠及約2萬名科學園員工。屆時，區內可提供更多配套，例如商舖、行人設施、公共運輸交匯處等。政府亦計劃透過公私營合作，提供社區設施。

港鐵東鐵綫白石角站目標2033年或之前落成。（余俊亮攝）

教大運動場興建私樓 宏福苑火災後推遲公布換地

由於白石角站以組裝合成方式興建，不會有車站上蓋物業。故此，據了解原本打算建站的運動場用地，將釋出發展私營住宅，並透過發展權收益支付部分成本，繼續以2033年或之前啟用白石角站為目標。由於要遷移教大運動場用地，需與教大商討在區內另一處地方，為教大換地。

據聞，當局原本打算盡快公布白石角站方案，惟撞正宏福苑火災，有居民要求原址重建，亦有人要求覓地再建，有政府中人擔心有人會質疑為何仍有地皮給予教大換地。故此，穩妥起見，待宏福苑業主6月30日簽署及交回「接受收購建議信件」後，才公布白石角站方案。