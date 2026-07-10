麥當勞時任顧問涉收勞力士　官指未證有助承辦商得工程　3人罪脫

麥當勞的時任工程顧問，涉嫌收取承辦商夫婦送贈的8萬元勞力士腕錶後，向夫婦發送招標文件的相關資料，令該對夫婦獲6間分店工程項目，費用逾600萬元。3人否認指控，案件（WKCC790/2025）今（10日）在西九龍法院裁決。裁判官劉綺雲指，工程顧問雖有向該承辦商披露文件，但認為該些文件無助他們中標，而承辦商送贈手錶，或因感謝顧問在其他工程上的協助，裁定3名被告罪名不成立。



3名被告：凌滿棠（45歲，時任MHK Restaurants Limited (MHK)工程顧問，周志權，48歲，宏信裝修工程有限公司(宏信)工程經理，及周的妻子陳芊儒（30歲，宏信董事及股東），被控代理人提供利益等罪名。

承辦商夫婦周志權及陳芊儒，經審訊後被裁定罪名不成立。(陳曉欣攝)

控方指首被告收勞力士後作出優待次被告的行為

控方指次被告曾向首被告送勞力士手錶，認為首被告因而把首輪招標結果等招標文件傳給次被告，從而令次被告獲優待中標。

文件無助推測對手投標價

劉官在裁決時指， 首被告任職公司的首席發展主任蔡志鵬供稱，入標價格受物料、地點等因素影響，即使被告知道最低入標價，若裝修項目後期有變，亦無法推測對手第二次入標時金額；另一麥當勞的證人也表示，文件對估量對手入標價無價值，這與被告說法相乎。

除標書亦會考慮承辦商的能力

劉官續指，有證人指標價只佔標書評分4成，麥當勞同時會考慮準時性和能力等，控方不但無法證明被告如何利用涉案文件有助其投標，反而支持被告方說法，因此不存在傾向優待被告的情形出現。

認為次被告只是積極態度處理投標

至於次被告問首被告分店是否採用美式設計一事，劉官相信被告是想衡量自己的能力，認為被告只是用積極正面的態度處理投標，首被告或因工事繁忙，一時違反公司守則，把招標文件發送給次被告，即便可疑，也可理解。

送錶或因感謝首被告的教導

至於次被告曾送勞力士錶給首被告，劉官指次被告任水喉科文出身，不諳英文，信納他多得首被告教他看圖則、「風火電」知識，為了答謝首被告多年教導，為感謝對方就湊湊火鍋的項目教他申領牌照等，故送上手錶。至於第三被告，劉官信她不知丈夫為何送錶，最終裁定3人脫罪。