私營護理機構涉虛報值勤記錄騙津貼130萬　2女1男被告10.2再訊

私營護理機構涉虛報值勤記錄，以詐騙130萬元長者社區照顧服務券津貼，社署揭發後向廉署舉報。兩名涉案私營護理機構經營者及1名保健員，被控兩項串謀詐騙罪，案件（ESCC 1660/2026）今（10日）在東區裁判法院提堂。兩被告暫毋須答辯，各准以1萬至5萬元保釋，期間不得離港或接觸控方證人。案件押後至10月2日再訊，以等候區院轉介文件



兩女1男被告：路婉儀（女，55歲，註冊護士兼關愛健康協會有限公司(關愛健康協會)董事）、麥翠珊（女，58歲，關愛健康協會及靈光的照顧服務主任）及陳汝威（49歲，註冊職業治療師兼靈光醫養復康有限公司(靈光)董事及股東）。

次被告麥翠珊。(陳曉欣攝)

涉訛稱值勤記錄真確無誤

3人同被控2項串謀詐騙罪，指他們在2023年11月23日至2025年5月31日期間，在香港串謀吳君怡、楊梓頌、招家輝、何敏宜、方漪筠、陳永娟、司徒麗燕、陳舵、蔣麗嫺及葉嘉慧，串謀詐騙社會福利署，即不誠實地表示，關愛健康協會有限公司，及靈光醫養復康有限公司，兩公司所提交的值勤記錄真確無誤，從而誘使社署批出長者社區照顧服務券資助申請，並支付款項。