打假波拘19人｜傑志體育會：教練潘文俊停職　配合執法部門工作

廉政公署及警方聯手打擊打假波拘捕19人，包括多名現役、退役甲組足球員及教練，涉及多個球會，揭發有本地足球圈人士涉操控犯罪集團，打假波獲利或收外圍賭注，包括世界盃波纜。消息指，被捕人包括前香港足球先生、前公民足球隊教練、現任至尊足球會球員盧均宜。此外，傑志U18主教練潘文俊亦被捕。



傑志體育會今晚（26日）在Facebook專頁發聲明表示，高度關注今日有關廉政公署及警方行動的報道。就傳媒指一名本會教練涉案，傑志按照一貫人事安排，暫時把涉事教練停職。此等安排是調查期間的臨時措施，並非因為媒體報道而所作出的結論，亦不代表本會就事件已有任何預設立場。



傑志U18主教練潘文俊被捕。（資料圖片）

傑志體育會表示，鑑於相關調查及或法律程序仍在進行中，現階段不宜就個別報道或揣測作出評論，並會繼續尊重及配合執法部門的工作，待有關調查或法律程序完成後，傑志將根據結果及既定紀律機制，作出嚴肅及適當的跟進。

傑志強調，一向重視教練及球員的專業操守和價值觀，傑志《紀律守則》嚴格禁止任何員工參與任何形式的操控賽果或足球博彩活動，傑志會一如既往，全力維護球會聲譽以及賽事的公正性。

傑志體育會在Facebook專頁發聲明。（Facebook截圖）

廉署及警方較早前在記者會表示，瓦解一個由本地足球圈人士操控的犯罪集團，涉嫌經營非法外圍賭博，並透過貪污手段操縱球員，在本地足球賽事中「打假波」獲利。犯罪集團收授非法外圍賭注，包括世界盃賽事，利用足球圈人士收授賭注及操縱打假波。

廉政公署首席調查主任吳兆基（左二）、有組織罪案及三合會調查科警司周子軒（左三）交代詳情。（蔡正邦攝）

6月23日起，廉署及警方合共拘捕19人，包括犯罪集團首腦及骨幹，疑犯包括本地足球教練、現役及退役足球員，有人執教甲組球隊及港超聯U22球隊；當中一名被捕人，一面參與本地賽事「打假波」，一面做「艇仔」收波纜。牽涉的本地球賽是24/25及25/26年度兩個球季。