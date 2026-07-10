狗隻入食肆｜百份百餐廳馬鞍山分店原獲批　今貼告示禁寵物進入

食環署周四（9日）起容許狗隻進入獲批准食肆，事隔一日已有原在名單上的食肆取消讓狗隻進入。首階段940間獲批食肆當中，連鎖餐飲「百份百餐廳」原有10間分店獲批，有市民指「百份百餐廳」馬鞍山錦英苑商場分店門外，今日（10日）貼有「本店已取消狗隻食肆」的手寫告示，記者晚上到該店了解，職員回應指公司「仍未準備好」，經風險評估後，暫時不准狗隻進入。



百份百餐廳所屬的亞洲國際餐飲集團回覆《香港01》查詢時確認，基於營運需要個別分店主動申請取消許可，並解釋部份分店空間較有限、座位間距較近，如容許顧客攜同狗隻進入用餐，或會對其他顧客的用餐體驗、現場秩序及安全造成影響。



有網民下午在Threads發帖，指錦英苑分店門外貼有告示，表明「本店已取消狗隻友善食肆」。（threads/evlu7770）

首階段940間獲批食肆當中，「百份百餐廳」原有10間分店獲批，包括馬鞍山錦英苑商場、天水圍濕地公園「Wetland Seasons Park」分店等。

職員指經風險評估 暫不准狗隻進入

有網民下午在Threads發帖，指錦英苑商場分店門外貼有一張手寫告示，指「本店已取消狗隻友善食肆」。《香港01》記者晚上到訪涉事分店，未見相關手寫告示，但在門外貼有「請勿攜帶寵物入內（導盲犬除外）」的指示牌。職員回應確認公司「仍未準備好」，經風險評估後，暫時不准狗隻進入。該職員形容，顧客對於新措施的評價好壞參半。

食客稱「有狗入嚟，我就唔嚟」

採訪期間，有食客向職員稱，「有狗入嚟我就唔嚟，好大陣味！」、「有咩事就大劑，無事猶自可」。另一食客趙先生則說，不介意其他食客帶寵物進入餐廳。

「百份百餐廳」馬鞍山錦英苑分店外，貼有「請勿攜帶寵物入內」的指示牌。（王譯揚攝）

食環署「獲准許狗隻進入的食肆名單」顯示百份百餐廳共有10間分店，為准許讓狗隻處於的食物業處所。(食環署網頁截圖)

集團：部份分店空間有限 或對其他顧客構安全影響

亞洲國際餐飲集團有限公司回覆指，集團按個別分店情況作出審慎評估，決定就有關分店主動申請取消許可，現正按程序辦理。

集團解釋，由於各分店的店舖面積、座位布局、出入口位置及客流情況各有不同，部份分店空間較有限、座位間距較近，如容許顧客攜同狗隻進入用餐，或會對其他顧客的用餐體驗、現場秩序及安全造成影響。

百份百餐廳的FB專頁周五（晚上）發文指8間分店早前已經獲政府發出「讓狗隻處於食物業處所的准許」，變身狗隻友善餐廳。(百份百餐廳FB專頁截圖)

不排除重新評估及申請許可

集團指會因應日後店舖環境及實際營運情況持續檢視，若條件合適，不排除重新評估及申請許可。集團又強調，取消許可的安排屬集團基於營運需要作出的決定，並非因食環署要求。

集團指，一直支持政府推動寵物友善措施，會持續檢視各分店的實際營運情況，並適時作出調整，務求在配合政府推動寵物友善措施的同時，兼顧所有顧客及攜同寵物人士的需要，為市民提供安全、舒適及愉快的用餐環境。

《香港01》記者晚上到訪涉事分店，未見相關告示，但有貼有「請勿攜帶寵物入內」的指示牌。職員確認公司「仍未準備好」，經風險評估後，暫時不准狗隻進入。（王譯揚攝）

食環署網頁顯示，「百份百餐廳」錦英苑商場分店仍在獲批的食肆名單內。翻查資料，其荃灣分店在開放予狗隻進入的通告上，列明只限周一至周日由早上11時30分至下午4時30分，及晚上6時至8時期間，未能接待狗隻，事件惹起爭議。

百份百餐廳荃灣荃新天地分店是其中一間獲准狗隻進入的餐廳。（資料圖片/吳美松攝）