退伍軍人病｜89歲翁養和醫院內感染　防護中心指令停用病房淋浴間

衞生防護中心今日（10日）公布一宗住院期間感染退伍軍人病個案，涉及一名自4月起留醫養和醫院的89歲男子，他於7月6日起氣促情況加劇，經檢測後對嗜肺性退伍軍人桿菌血清（非1型）呈陽性反應。



初步調查顯示，病人潛伏期期間曾入住該院普通病房的一間單人房。中心已從涉事大樓的水箱及病人入住過的病房，採集了10個水樣本及6個環境樣本，正等候化驗結果。中心已指示養和醫院暫停使用涉事病房的淋浴間，並盡快為相關病房的供水系統進行徹底消毒及安裝細菌過濾器。



衞生防護中心今日（10日）公布一宗住院期間感染退伍軍人病個案，涉及一名自4月起留醫養和醫院的89歲男子，他於7月6日起氣促情況加劇，經檢測後對嗜肺性退伍軍人桿菌血清（非1型）呈陽性反應。（資料圖片）

​衞生防護中心表示，該名89歲男子自4月1日起，因自身疾病在養和醫院留醫，不時出現有痰及氣促等病徵。他自7月6日起氣促情況加劇，院方同日為他採集呼吸道樣本，經中心的公共衞生化驗服務處檢測證實對嗜肺性退伍軍人桿菌血清（非1型）呈陽性反應。病人接受抗生素治療後情況好轉，現時情況穩定。

由於病人在整個潛伏期內（6月26日至7月4日）在養和醫院留醫，中心認為屬院內感染個案，已派員到該醫院進行環境調查，以查找感染源頭。

衞生防護中心今日（10日）公布一宗住院期間感染退伍軍人病個案，涉及一名自4月起留醫養和醫院的89歲男子，他於7月6日起氣促情況加劇，經檢測後對嗜肺性退伍軍人桿菌血清（非1型）呈陽性反應。（資料圖片）

初步調查顯示，病人潛伏期期間曾入住該院普通病室的一間單人房。中心已從涉事的大樓的水箱及病人入住過的病房採集了10個水樣本及6個環境樣本，正等候化驗結果。

中心亦已指示養和醫院暫停使用涉事病房的淋浴間，並盡快為病房的供水系統進行徹底消毒及安裝細菌過濾器。中心亦已向醫院提供健康及醫學監察建議，並會繼續密切監察措施執行情況。

此外，中心正安排曾與該病人於同期入住同一樓層的其他病人接受醫學監察，目前未有發現當中有其他人感染退伍軍人病。中心會繼續調查和跟進個案。

中心提醒市民應使用和保養妥善設計的人造供水系統，易受感染人士則需時刻採取相關預防措施。