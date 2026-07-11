狗隻入食肆｜名單上至少兩食肆結業　食環：確認有需要才發准許

食環署周四（9日）起容許狗隻進入獲批准食肆，首階段有940間食肆獲批，惟至少兩間食肆確認已結業。食環署今日（10日）澄清，所有參與公開抽籤的食肆牌照於抽籤時均屬有效，又指食環署專責隊伍到訪每一間獲批食肆，即使食肆當刻沒有營業，專隊亦已經主動聯絡牌照持有人，確認他們仍然需要才發出准許。



沙田兩食肆結業 但仍被列入名單

首階段940間食肆獲批當中，至少兩間已經結業。翻查資料，沙田帝逸酒店的FB專頁於今年6月11日發文，宣布旗下自助餐「Alva House」及中菜館「逸軒」會於6月30日結業，而食環署於6月12日就相關食肆申請舉行公開抽籤。不過，根據食環署網頁顯示，該兩間已結業的食肆目前仍被納入獲准許狗隻進入的食肆名單之內。

沙田帝逸酒店於2026年6月11日在FB專頁發文，宣布旗下自助餐「ALVA HOUSE」及中菜「逸軒」於6月30日結業。(帝逸酒店FB截圖)

食環：無營業或結業實屬市場常態 確認食肆有需要才發出准許

食環署回應指，這與署方所掌握的事實不相符，並強調已確認申請食肆的經營情況。署方指，所有參與公開抽籤的食肆牌照於抽籤時均屬有效，又稱食環署專責隊伍到訪每一間獲批食肆，即使食肆當刻沒有營業，專隊亦已經主動聯絡牌照持有人，確認他們仍然需要才發出准許。

食環署指出，個別食肆因業務考量而處於不同的營運狀況，例如因裝修工程、牌照轉名手續進行中、營業人員休假等原因而沒有營業，甚至因任何理由而結業，實屬市場常態。若獲批食肆決定永久結業、放棄申領或申請撤銷准許，食環署會尊重食肆經營者的商業決定，其名額會按早前抽籤結果的順序，分配予候補申請者。

有狗主帶同愛犬同場用膳。（資料圖片／朱子熙攝）

食環稱如發現食肆不准狗隻進入 將撤銷准許

至於有指部份商戶因商場地契問題，被取消友善食肆。食環署表示，已在申請書上清楚要求申請人必須確認其食肆所處的地方容許狗隻進入，並聲明所提交的資料真確。署方嚴正指出，申請人如被發現提供虛假資料，或須承擔法律責任。

食環署重申，由於各場地的使用規則（包括狗隻進入的權限）涉及租約、業權、地契及大廈公契等規定，食肆經營者有責任，亦必須與物業持份者釐清事實，就是否容許狗隻進入達成共識才向食環署遞交申請。

若在申請遞交或獲批准後，署方發現申請人提供資料有誤，食肆所處的地方實際上不容許狗隻進入，必然要果斷停止處理申請或撤銷已批出的准許。