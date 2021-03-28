上水變天｜民生蔬菜店凍肉舖進駐水貨街　800呎舖劈價一半租15萬

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-03-28 11:00

新冠肺炎疫情持續，內地與本港因疫情影響下實施入境限制，現時自由行旅客近乎絕跡。上水龍琛路、新康街一向為內地自由行入貨熱點，疫情來襲的一年多以來，這條曾經的「水貨街」起了明顯的變化。

本年初起，不少蔬果店、凍肉店進駐新康街兩旁，《香港01》記者上周以租客身份向地產經紀查詢時，他表示，新康街等現時800呎舖位約15萬元，是高峰時期30萬元的一半，他說，不少創業者選擇到來經營民生產品、食肆有關商店，並稱「有危就有機，要試一下，疫情影響起碼要幾年回復。」

中原（工商舖）高級區域營業董事黃培權說，疫情下內地與香港未能放寬出入境政策，相信租金仍處於低位一段時間，他又指，現時上水雖有店舖放租，但承接力低，一個月以來無交易不足為奇。

新冠肺炎疫情持續，內地與本港因疫情影響下實施入境限制，現時自由行旅客近乎絕跡。上水龍琛路、新康街一向為內地自由行入貨熱點，疫情來襲以來街道明顯起了很大變化，以往手推車與人爭路情景不再，不少藥妝店亦拉上大閘，或只有零星一兩個職員，在拉了半閘的店內在收拾一下貨品，準備集運到內地。

2018年3月、2021年3月，上水龍琛路、新康街街道對比

記者以租客身份向當區的地產經紀查詢，負責人馬先生表示，龍琛路一向為上水為最熱鬧的地段，現時一個約800呎地舖，租金為約15萬上下，記者表示昂貴，他即說，「貴？兩年前以前起碼25萬至30萬，大部份都30萬，平左好多啦！」區內的大部份舖租，龍琛路、新康街、符興街及新成路，一向為藥房集中地，但疫情下自由行不再，現時有不少大型藥房醞釀離場，不少租金大減一半，將會有不少店鋪選擇。

他又說，此地段的租務市場可謂「一雞死一雞鳴」，近月不少以當區民生為主的店舖落戶當區，相信上水的店舖分佈將不一樣，「陸續你會見好多新店入場架啦，民生嘢多，有海味舖、凍肉舖同剪頭髮店多，下個月會陸續出現。」

經記帶記者到其中一所將會「離場」，位於新康街的的中藥店，他表示鄰邊同一面積的舖租現時為13萬元，若有興趣承租舖位，租金現時只需6萬多元。（香港01記者攝）

其後，他主動帶記者到其中一所位於新康街將會「離場」的中藥店，他表示鄰邊同一面積的舖租現時為13萬元，若有興趣承租舖位，租金現時只需6萬多元，強調「物有所值」，鼓勵記者承租，「有排都未可以旅行啦，個個都估計要搞足幾年先好返，有危就有機，到時創業就會好難啦！」

2018年3月，上水滿街藥妝店，自由行拉篋場面

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近月不少蔬果店、凍肉店進駐街道兩旁，《香港01》記者上周以租客身份向地產經紀查詢時，他表示，新康街等現時800呎舖位約15萬上落，只為高峰期30萬元的一半。（Google Map截圖）

經紀又說，此地段的租客可謂「一雞死一雞鳴」，近月不少以當區民生為主的店舖座落當區。（香港01記者攝）

中原（工商舖）高級區域營業董事黃培權表示，自社會運動開始，上水一向較多藥房、藥妝店的新康街一帶，其租賃成交、價錢因自由行、帶貨客減少而輕微下降，去年疫情初期仍能維持，但去年年中疫情第二、三波爆發期間市道低迷，店舖租金顯著下調，至去年11月的現時低位。

他說，現時新康街一個平均800呎舖位，交投暢旺時租金為30萬元左右，現時平均約15萬元，其他位處橫街位置，則由高峰期的8萬元，部分的租金下降至約4萬元，坦言疫情下內地與香港若未能放寬出入境政策，相信租金仍會處於低位，「而家個價錢仍未到自由行暢旺前的『谷底』，都仲有好大距離，但相信短期內不會有起色。」又指現時雖有店舖放租，但承接力低，平均一個月無交易不足為奇。

此外，他又透露，以往不少藥妝店設有地舖方便客人選購產品，相信由於現時需求下降，但仍需為客戶寄存貨品，不少已改為租用樓上單位或貨廠以減成本，「以往佢地20萬租30萬租，好難經營，而家租廠都只係兩萬，仲可以做多一排，成本爭得遠。」又預計昔日以藥妝為主的街道，將會改為以民生店，包括菜檔、海味店及凍肉店等為主。