水貨客消失上水居民感興奮　惟憂會打回原形　嘆區內五金舖難尋

本港新冠肺炎疫情持續，今年十一黃金周受限於封關的措施，全港市道慘淡。上水龍琛路、新康街、符興街一帶有不少藥坊、化妝品店已關門或倒閉，街上十室九空，水貨客亦接近銷聲匿跡。 上水居民均表示開心，指現在的街道沒有水貨客，衞生問題大有改善，道路亦相比以往寬敞。但有居民擔心疫情過後或會打回原形，而水貨客帶來的後遺症，如區內缺乏民生店舖仍未改善。 亦有單車愛好者指，以往單車徑被水貨客佔用，他們只能在馬路上行走，容易發生意外。

提到水貨客銷聲匿跡，於上水居住約20多年，今日外出逛街的陳女士，頓時表現興奮。她指，上水已重返沒有水貨客的年代，「就係冇水貨客先出嚟行街。」但她強調，內地旅客來港消費沒有問題，甚至非常歡迎，但水貨客卻是來港炒賣，影響民生。

問到會否擔心疫情過後，上水或會打回原形。她表示，上水在過往10年，已成為香港最多垃圾的地區，而租金不斷上升下，區內只剩下藥房及連鎖集團的商店，昔日的五金舖、布料店早已倒閉。她並對此感到困擾，「你而家喺上水搵間五金鋪畀我睇？」

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她亦提到居民經常與水貨客發生爭執，因被行李篋輾過或被推撞，是日常發生的事情。她指，曾禮貌地向水貨客說「唔該借借」，卻被斥責「如果香港冇我哋呢啲人落嚟會咁旺咩？」她斥責政府多年來沒有解決區內的問題，談到激動處更怒火中燒，「見一個篋踢一個！」

居民：出旺角終於有位坐

同樣居住上水的周先生亦深受水貨客困擾，因家住皇巴站附近，有大批水貨客轉車，他形容現在的上水為「煥然一新」，路上的垃圾減少，空間亦較為寬敞。他亦指，水貨客除了在站外整理貨品，阻街擾民外，上水居民多年來搭火車需「企足全程」，「而家火車冇喺羅湖開出嚟，上水上車起碼有位坐，以前冇位坐出旺角，企足差唔多大半程會好攰㗎。」

單車愛好者：以前單車徑被水貨客佔用

而單車愛好者馮先生今日放假途經上水，大讚路況比以往舒適，「之前見過北區情況，而家係舒服啲冇咁迫！」他稱，據騎車多年的前輩指，有一段長時間的單車徑被水貨客佔用，他們只能在馬路上行走，容易發生意外。他亦指，單車進入火車前須拆除車輪，若與水貨客一同佔用車廂空間，亦會較為麻煩。