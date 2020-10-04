上水藥房街十室九空　水貨客由月入3萬減至萬多　連貨都找不到

本港新冠肺炎疫情持續，今年十一黃金周受限於封關的措施，全港市道慘淡。上水龍琛路、新康街、符興街一帶有不少藥坊、化妝品店、兌換店等，以往有大量水貨客採購貨品。但今日（4日）人流稀少，新康街約八成的店舖已關門或倒閉，十室九空。 「藥房街」有僅存的水貨客表示，逛了兩小時仍然未能找到所需的藥品，準備到尖沙咀繼續採購。藥妝店職員透露，疫情以來已有九成的藥妝店倒閉。亦有小店坦言，開業數十年從未見過這樣的情況，不過有居民卻持相反意見，指以往曾見過不少街坊的腿部被行李箱輾過，對現時的人煙稀疏環境感到高興。

水貨客收入減半

今年十一黃金周上水「藥房街」風光不再，現場所見約八成藥房及藥妝店已關門。但封關多個月，原來上水「藥房街」仍有少量的水貨客拖篋採購。操普通話、持香港身分證的胡先生表示，去年上水非常繁華，現在藥房都關門，只能夠賺點生活費，由過往每月收入近3萬元，減至1萬多元。

他指，今日前來為香港的商家買化妝品及藥品，讓他們能夠直接寄往內地。但他指，逛了兩小時仍然未能找到所需的藥品，準備到尖沙咀繼續採購，「現在不成功，買不到呀，沒有我們要買的貨。」

居民：以前行過見到咁多人會躁

雖然水貨客已接近消失，但居於上水的大學生袁小姐卻指，上水舊區有不少日用品商店，價格比兩大超市便宜。但每次路經此地，看到水貨客熙來攘往，心情會感到不快，「心情唔好忟忟地嗰陣，見到都會有啲躁囉。」

她續指，以往街上佈滿行李箱，曾見過不少街坊被行李箱輾過，對現時的環境感到高興，「 以前可能得年初一先見到咁嘅景象，而家日日都係咁，冇咁迫舒服好多。」

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藥妝職員：每日得幾單生意

藥妝職員陳女士透露，疫情以來已有九成的藥妝店倒閉，現時所在的藥妝每日僅得幾宗生意共1千元，而店舖不需要人手，居於內地的同事已沒有工作。她期望疫情盡快好轉，因丈夫及父母亦居於深圳，只能以微信保持聯絡，「 我一年冇見過老公喇！爹哋媽咪都見唔到！」

但她無奈說，需支付日常的開支，故不能辭職，亦指返回內地難以立刻找到工作。她不奢求政府有更多的幫助，只希望中港兩地盡快通關。「最緊要快啲通關，恢復返對我地好，其他都唔需要政府點幫。」

60年老店：情況幾十年嚟都冇見過

已開業60年的行李篋店主廖太直言，「少到冇人，幾十年嚟都冇見過。」她指，現時的生意慘淡，「賣10蚊賺得1蚊」，過往下雨天時水貨客會買兩傘，或購買行李篋放置貨物。

「以前嗰段時間入嚟唔使講廣東話㗎，我地見到客就會講普通話。」她坦言，自2016年起街上已無人說粵語，雖然水貨客會即場拆開貨品的包裝，並在街上製造垃圾，但當時起碼能獲得收入。「佢哋會拆箱喺你門口慢慢砌囉，但有辣有唔辣，有時啲嘢好難攞到平衡。」

回顧數十年，她坦言對上水的變遷感到可悲，因街坊早已被水貨客迫走，不願再次回到舊區，而民生舊店如參茸、電器、食品店等，亦早已捱不住租金倒閉。「會好可悲，隔離鄰舍冇計傾，新嚟嗰啲都唔熟，變咗租金咁貴，民生嘢冇可能做到，有啲交唔到租直頭執笠。」

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