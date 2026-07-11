疑似呂方與網約車司機對罵　私隱署向相關社交平台發停止披露通知

近日網上流傳一段車cam片，疑似呂方搭網約車時，與司機起衝突，雙方更爆粗互罵。私隱專員公署回覆查詢時指，鑑於有關錄影片段的性質，已向相關社交平台發出停止披露通知，要求平台停止披露有關錄影片段。被問到就事件接獲投訴，公署昨日回覆另一媒體查時指暫未有，而今稱截至中午，則接獲一宗相關投訴。



疑似呂方拿出手機，指住地圖強調未到目的地：「未到吖嘛！」司機繼續激動，指自己只是跟定位：「我點X知？你要搵嘅你坐的士吖嘛大佬，我跟定位吖嘛，點對點吖嘛！」（網上片段）

昨覆傳媒查詢稱未接投訴 今中午前接獲一宗投訴

私隱專員公署指，稱不評論個別個案，於有關錄影片段的性質，公署已向相關社交平台發出停止披露通知，要求平台停止披露有關錄影片段。被問到就影片有否接獲投訴，公署昨日回覆《南華早報》查時指暫未有，而今日則稱截至中午，接獲一宗市民相關投訴。

公署提醒所有資料使用者，未經資料當事人同意而將載有他人的個人資料的錄影片段上載至社交平台，可能違反《私隱條例》的規定，而視乎個案的具體情況，有關行為亦可能構成《私隱條例》下的「起底」罪行。公署亦提醒網民不要轉發或進一步傳播相關錄影片段，因為有關行為亦可能違反《私隱條例》。

網上昨日流傳一段行車紀錄儀的片段，有網民在Threads上載一段疑似呂方的男乘客，與網約車司落車地點爭拗，其後更爆粗對罵。司機在對方下車時更疑似認出其藝人身份。

乘客後來妥協，叫司機開門，但司機就叫他自己開，更說了一個讓疑似呂方聽不明白的字：「開門你咪自己開，向後『掰』，向後『掰』呀……」但該乘客使勁也開不到，「乜X嘢向後『掰』X你老X！」（網上片段）