狗隻入食肆｜生效3日獲批名單減3間　帝逸酒店兩食肆上月底已結業

食環署上周四（9日）起容許狗隻進入獲批准食肆，首階段有940間食肆獲批，惟至少兩間食肆確認已結業，包括沙田帝逸酒店兩間餐廳。翻查食環署昨日（11日）更新的名單，獲准餐廳數目更新為937間，即措施生效三日已有三間食肆退出，帝逸酒店兩間餐廳已在不名單之上。較早前有分店宣布退出計劃的百份百餐廳，則有一間分店不在名單，其餘11間仍在名單。



沙田帝逸酒店。（資料圖片）

沙田帝逸酒店於2026年6月11日在FB專頁發文，宣布旗下自助餐「ALVA HOUSE」及中菜「逸軒」於6月30日結業。(帝逸酒店FB截圖)

沙田兩食肆結業 但仍被列入名單

記者上周五（10日）翻查名單，首階段940間獲批食肆當中，至少兩間當時已經結業。沙田帝逸酒店的FB專頁於今年6月11日發文，宣布旗下自助餐「Alva House」及中菜館「逸軒」會於6月30日結業，而食環署於6月12日就相關食肆申請舉行公開抽籤。不過，根據食環署網頁顯示，該兩間食肆當時仍被納入獲准許狗隻進入的食肆名單之內。

食環署當時曾回覆指，這與署方所掌握的事實不相符，並強調已確認申請食肆的經營情況。若獲批食肆決定永久結業、放棄申領或申請撤銷准許，食環署會尊重食肆經營者的商業決定，其名額會按早前抽籤結果的順序，分配予候補申請者。

到昨日（11日），食環署更新名單，獲准餐廳數目減少至937間，即措施生效三日已有三間食肆退出，帝逸酒店兩間餐廳已在不名單之上。

有狗主帶同愛犬同場用膳。（資料圖片／朱子熙攝）

有網民下午在Threads發帖，指錦英苑分店門外貼有告示，表明「本店已取消狗隻友善食肆」。（threads/evlu7770）

百份百餐廳的FB專頁周五（晚上）發文指8間分店早前已經獲政府發出「讓狗隻處於食物業處所的准許」，變身狗隻友善餐廳。(百份百餐廳FB專頁截圖)

至於有12間分店在名單之上的連鎖茶餐聽百份百餐廳，較早前馬鞍山分店錦英苑等分店宣布「已取消狗隻食肆」，而集團上周五公布的狗隻友善餐廳名單，則只有8間。亞洲國際餐飲集團有限公司當時回覆指，「基於提供所有顧客最合宜的進食環境為首要」，經檢視後，就個別分店主動申請取消許可，現正按程序辦理。

該12間分店當中，有11間仍在名單之上。較早前公司向傳媒透露正辦理取消程序的將軍澳明德商場分店，則已不在名單。