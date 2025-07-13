DSE ｜學友社：聯招人數增一成　競爭加劇　考生應提早部署防失手

中學文憑試（DSE）將於周三（16日）放榜。學友社表示，今年參加大學聯招（JUPAS）人數較去年上升一成，競爭加劇，建議學生提早作準備，因應不同分數作不同部署，以便評估入學機會。輔導教師協會主席何玉芬就指，大學學額充足，考生和家長毋須太擔憂。



學友社表示，今年參加聯招（Jupas）人數較去年上升一成，競爭加劇，建議學生提早作準備，因應不同分數作不同部署，以便評估入學機會。（學友社提供）

參與聯招人數較去年增一成

學友社今日舉行記者會，公布今年升學輔導資訊，今屆DSE考生逾55,000人，日校考生佔逾45,000人，近43,000人有報名參加大學聯招，較去年上升了一成，競爭加劇。學友社學生轉導顧問吳寶城建議學生，應參考考評局在放榜前公布的今屆文憑試數據，預先制定考取不同成績時的聯招選科預案，並應在Band A三個選擇內，揀選一個入大學機會較高的學科。

輔導教師協會主席何玉芬估計，今屆DSE會有2萬名考生的成績達到入讀學士學位的資格，而學額有逾2.2萬個，加上逾2.6萬個副學位中，5,000個可銜接大學高年級，認為考生和家長毋須過份憂慮。

學友社已設立電話熱線，在DSE放榜及聯招放榜前後，為考生及家長提供升學資訊查詢、情緒輔導、升學及就業意向等輔導服務，其中放榜前夕（15日）會通宵提供服務。