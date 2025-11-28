JUPAS選科｜學友社升學專家建議審慎選科　第三志願應更保守穩陣

大學聯招（JUPAS）選科將於12月初截止，相信不少應屆中學文憑試（DSE）考生正面臨關鍵抉擇，尤其去年大學聯招放榜後，不少考生反映派位結果不似預期，甚至有學生成績達到去年收生中位數卻未能入讀心儀課程。



學友社學生輔導顧問、曾璧山（崇蘭）中學副校長吳寶城接受「01教育」訪問時表示，去年聯招派位結果與學生預期有落差的個案比以往多，箇中原因或與整體學生人數及個別院校科目的預期分數上升有關，以致考生高估個別課程的入讀機會。



他建議，Band A第一及第二志願可以較進取，惟作為保險線的第三志願則應比以往更保守、「再穩陣啲」。吳寶城又說，收生數據會直接影響學生選科，認為各大院校應以公開透明的方式公布相關數據，以供考生作準確參考。



吳寶城表示，今年考生選科時在Band A的前兩個選擇上仍可冒險一搏，惟在第三個選擇上則應較往年更謹慎和穩陣。（資料圖片/余俊亮攝）

課程學額少 收生分數波動更大

吳寶城表示，今年JUPAS放榜出現中位數或四分三位數卻未能獲大學取錄，原因除了考生人數回升競爭增加外，院校提供的預期分數亦可能影響學生判斷，形成普遍預期落差。此外，他說近年不少大學課程細分專修方向，學額被分拆得更小，也使收生分數更易出現大幅波動。

吳寶城預計，今年文憑試考生和聯招申請人數大機會增加，提醒考生要做好心理準備收生分數上升，提醒考生需審慎處理Band A首三志願選科。

吳寶城建議，高分學生在Band A可維持心儀院校如中大、港大及科大的選擇。(資料圖片)

Band A 排位策略：首兩志願可進取一搏 第三志願保險線需更穩陣

他指出，一般建議考生Band A首兩志願可較進取，第三志願則作「保險線」，認為今年第三志願選科應更保守，例如在收生中位數基礎上加兩分作為保險，同時考慮課程學額數量，避免全選學額少於20人的科目，以減低收生成績波動風險。

對於心儀課程，他鼓勵學生在Band A的首兩志願上仍可冒險一搏，因為並非所有科目的分數都會上升，但整體策略應建基於過往數據及預期競爭加劇。

吳寶城認為，考生在第三個選擇應轉向收生較多的綜合課程，如工商管理學士等課程。（資料圖片）

中低分學生需部署多元升學

對於不同成績學生選科的策略，吳寶城建議，高分學生在首兩志願可維持心儀院校，包括港大、中大、科大，但第三志願應選學額較多的綜合類課程。至於成績中下遊學生則需注重多元化，除了聯招外，亦應考慮自資學位、副學位以至外地升學。他強調，成績中下遊學生應避免將選擇集中在同一分數段，而應拉闊範圍，並作多手準備

冀大學公開更多收生數據 助學生精準判斷

談及今年考生面對大學收生分數的不確定性，吳寶城認為，大學在公開收生資訊上仍有改善空間。他認為，大學應更清楚列明聯招與非聯招收生比例、各課程的實際聯招收生數字及學額分配，讓學生在選科時可依據更清晰的資訊作判斷。他認為，若數據缺乏透明，學生易產生不滿，且可能影響DSE的認受性及香港基礎教育質素，建議維持聯招比例至少八成，以平衡本地生升學機會。

吳寶城指出，大學亦愈來愈重視多元能力和學術背景，因而增加非聯招收生比例。

非聯招報讀人數持續上升 反映招生渠道多元化

對於近年非聯招其他學歷申請人數持續上升，從2015/16學年的1,344人增至去年的2,573人，吳寶城認為這與大學越來越多升學計劃有關。他說，大學透過直接錄取計劃，如運動員或校長推薦，吸納更多具特殊才能的學生，加上大學越來越重視多元能力和學術背景，轉而尋求質素更高的非DSE申請者，如GCE A-Level或IB考生，這批申請者包括移居海外的香港學生，他們以國際資格回流申請，亦進一步推高非聯招比例。