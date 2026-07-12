騙徒冒BUILT-IN PRO員工兼偽造消委會聲明　現簡體字「费」露餡

近日有市民在社交媒體上指，有騙徒冒充電器零售商「BUILT-IN PRO」員工，向其家人發出一份偽造的消委會聲明，稱「BUILT-IN PRO」部分產品出現嚴重質量問題，正進行產品回收及賠償，可免費幫該市民更換兩年前買入的抽濕機。惟該偽造聲明中，消費者委員會的「費」錯誤寫成簡體字「费」；「由於受影響使用者過多」中也漏了「響」字。



該市民隨後致電「BUILT-IN PRO」查詢，確認為詐騙，嘆「老一輩唔識分AI真係會中招。」



近日有市民在社交媒體上指，有騙徒冒充電器零售商「BUILT-IN PRO」職員，稱可免費幫該市民更換兩年前買入的抽濕機。（Threads@asa_dick9）

騙徒發出一份偽造的消委會聲明，稱「BUILT-IN PRO」部分產品出現嚴重質量問題，正進行產品回收及賠償。惟該偽造聲明中，消費者委員會的「費」錯誤寫成簡體字「费」。（Threads@asa_dick9）

騙徒致電稱可以免費更換2年前買入抽濕機 講出個人資料和訂單號碼

該名市民指，有騙徒冒充電器零售商「BUILT-IN PRO」員工致電其父親，表示可以免費更換他兩年前買入的抽濕機。該市民指，騙徒可講出父親的個人資料和訂單號碼，隨後更向他發出一份偽造的消委會聲明，稱「BUILT-IN PRO」部分產品出現嚴重質量問題，正進行產品回收及賠償。

貼文顯示，騙徒還附上了一張偽造的員工證，列明員工姓名和員工編號。

員工證上的「員工編號」，「編」亦寫成簡體字「编」。圖片亦顯示，員工證所用的繩帶上印有「Alibaba」，懷疑是騙徒利用人工智能生成。（Threads@asa_dick9）

員工證上再有簡體字「编」 繩帶印有「Alibaba」及標誌

不過，在偽造的消委會聲明中，消費者委員會的「費」錯誤寫成簡體字「费」；「由於受影響使用者過多」中也漏了「響」字。員工證上的「員工編號」，其「編」亦寫成簡體字「编」。圖片亦顯示，員工證所用的繩帶上印有「Alibaba」，懷疑是騙徒利用人工智能生成。

該市民之後致電「BUILT-IN PRO」客服，確認為詐騙，嘆「老一輩唔識分AI真係會中招。」

私隱專員公署上月公布有人中招 最多一宗損失1.7萬元

翻查資料，私隱專員公署之前（5月21日）表示，過去數月接獲24宗投訴和7宗查詢，涉及騙徒冒充電器零售商「BUILT-IN PRO」，訛稱可安排賠償或更換電器，從而進行詐騙。有人因騙徒掌握其個人資料及購買電器的詳情，而誤信對方並按指示付款，損失金額由6,000多元至17,000多元不等。