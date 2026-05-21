騙徒假冒電器商BUILT-IN PRO　私隱署接24宗投訴　有苦主失$1.7萬

私隱專員公署今日（21日）表示，過去數月接獲24宗投訴和7宗查詢，涉及騙徒冒充電器零售商「BUILT-IN PRO」，訛稱可安排賠償或更換電器，從而進行詐騙。有人因騙徒掌握其個人資料及購買電器的詳情，而誤信對方並按指示付款，損失金額由6,000 多元至 17,000 多元不等。《香港01》正就事件向「BUILT-IN PRO」了解情況。



私隱專員公署表示，過去數月接獲24宗投訴和7宗查詢，涉及騙徒冒充電器零售商，訛稱可安排賠償或更換電器，從而進行詐騙。（資料圖片）

私隱專員公署指，在有關的24 宗投訴中，全部投訴人均曾於「BUILT-IN PRO」購買電器。其後投訴人接獲自稱為該零售商職員的來電，聲稱其早前購買的電器出現問題，並表示可安排賠償及更換產品，惟要求投訴人先行付款。

部份投訴人因騙徒確實掌握其購買電器時提供的個人資料及購買詳情，而誤信對方並按指示付款，最終蒙受金錢損失，個別個案損失金額由6,000 多元至17,000 多元不等。

公署呼籲市民在接獲可疑來電時提高警覺，務必核實來電者身分，切勿因對方能夠說出自己的個人資料而墮入騙局。

私隱專員公署接獲24宗投訴，涉及騙徒冒充電器零售商「BUILT-IN PRO」，訛稱可安排賠償或更換電器，從而進行詐騙。(BUILT-IN PRO FB圖片)

BUILT-IN PRO在其網站中特別提醒市民，稱近日出現偽冒BUILT-IN PRO WhatsApp 號碼，以BUILT-IN PRO名義假稱提供「產品維修」、「優惠回收」或「產品批次問題退款」，藉此套取顧客的個人資料。 （網站截圖）

BUILT-IN PRO在其網站中特別提醒市民，稱近日出現偽冒BUILT-IN PRO WhatsApp 號碼，以BUILT-IN PRO名義假稱提供「產品維修」、「優惠回收」或「產品批次問題退款」，藉此套取顧客的個人資料。 BUILT-IN PRO強調，僅用 +852 6761 1327 聯絡及處理款項，只收款至官網指定戶口，呼籲市民切勿相信此類不實的宣傳和網絡詐騙。

此外，網站又指近日出現冒充「BUILT-IN PRO」網站，以「BUILT-IN PRO」或「BUILT-IN PRO 合作商戶」名義進行宣傳活動，吸引買家付款，收款後即失去聯絡。BUILT-IN PRO 呼籲顧客提高警覺，切勿向非官方網站或不明來源提供任何個人資料或付款。