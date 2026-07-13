內地新冠按月增兩倍　港專家指北上無礙　人多戴口罩、謹記勤洗手

中國疾控中心官網近日指6月內地新增新冠病毒確診病例7.9萬宗，較5月的2.19萬宗多逾兩倍，提醒公眾佩戴口罩。港人北上成日常，應如何避免中招？香港中文大學呼吸系統科講座教授、衞生署新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌表示，新冠病毒一直有不同變種及波動潮，「中國咁大嚟講，（個案）唔算好多」，認為港人可照常北上，但在人多擠迫時要留意防範措施，包括佩戴口罩及勤洗手。



中國疾控中心提醒，在人群密集場所或乘坐公共交通工具（如飛機、火車、地鐵等）時建議佩戴口罩。（新華社）

內地呼吸道傳染病疫情有所波動，新冠病毒呈現一定水平活動，中國疾控中心官網提醒公眾佩戴口罩、保持良好衛生習慣，以及接種疫苗等。港人喜歡北上，現時内地新冠病毒確診病例上升，北上如何防疫？

中大呼吸系統科講座教授許樹昌（中）表示，新冠病毒近年在不同國家一直都有不同基因轉變及波動潮。(資料圖片 / 梁鵬威攝）

許樹昌指世界各地新冠個案也呈上升 以內地人口計月7.9萬宗不算高

許樹昌表示，新冠病毒近年在不同國家或地區一直都有不同基因轉變及波動潮，「6至9個月會有個浪」，再加上現時部份患者體內抗體水平可能已降至低水平，中招機率或上升，香港及世界各地均出現新冠病毒確診個案上升趨勢，認為「以中國咁大嚟講，（7.9萬宗個案）唔算好多」。

香港9月將引入針對現時新冠變種新疫苗 許樹昌籲接種

許樹昌指出，除了長期病患者及免疫力弱人士之外，現時多數中招者症狀較輕，情況與上呼吸道感染類似。最近暑假，他認為港人若有需求可照常北上，建議在人多擠迫的地方戴口罩及勤洗手，「做好衛生」。他又透露，本港將於9月引入新疫苗針對現時新冠變種，若有需要的人士可以接種，「可以玩得放心啲」。

根據衞生防護中心傳染病處監測科資料，5月31日到7月4日確診的新冠個案為1,265宗，教4月26日到5月30日錄得的194宗多5倍。