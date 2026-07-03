夏季流感季節開始　歐家榮指或與新冠形成「雙高峰」　老幼高危

衞生署衞生防護中心周四（2日）宣布香港已正式踏入季節性流感季節。衞生防護中心傳染病處主任歐家榮今日（3日）接受電台訪問時指，過去數星期，本港從各醫院及診所收集的呼吸道樣本中，流感病毒陽性率大幅飆升，公立醫院因流感而入院的比率已超越基線水平，反映病毒本地活躍程度明顯轉強。他又提醒市民做好個人衞生及預防工作。



流感感染後，患者會感到極度疲倦和虛弱。（Canva）

甲型H3流感為主

歐家榮在港台節目《千禧年代》中說，在現時錄得的流感陽性樣本中，主要以甲型H3流感為主，佔整體約59%；其次為甲型H1流感（23%）以及乙型流感（18%）。他表示，H3病毒在本港一直較為常見，在過往的流感季差不多有一半的時間為主導。

H3病毒對65歲以上的長者影響較大 5歲以下幼童同屬高危群組

他續說，雖然以往曾出現過在流感季的中期或尾段轉由不同病毒主導的情況，如2024年冬季流感季由H1轉為H3，且疫情因而由1月持續至6月，但一般而言，通常只會由一種病毒主導。

歐家榮特別提醒，H1及H3流感對「一老一幼」的威脅較大。其中，H3病毒對65歲以上的長者影響較大，有較高染病風險；5歲以下幼童同屬高危群組。

本港2025/26年度接種了203萬劑流感疫苗，惟2個月至6歲的兒童，疫苗覆蓋率僅得27%。（資料圖片）

歐家榮又列出數據，指本地流感嚴重個案在短期內錄得較大升幅，成人嚴重個案已由今年5月平均每周的8.6宗，急增至上星期的23宗，其中高達七成患者為65歲或以上的長者，6成個案並無接種流感疫苗。

兒童方面，本星期暫時錄得2宗嚴重個案，分別感染H1及H3流感，其中一人患有長期病患；今年至今則累計錄得10宗兒童嚴重嚴重個案。歐家榮強調，疫苗產生的免疫力一般在接種後6至9個月會隨時間逐漸下降，而該2宗嚴重個案便是在去年10月接種疫苗。

此外，學校及院舍亦為高危地方，歐家榮指近期錄得的爆發個案中，達7成發生在學校，當中又有7成為小學。歐家榮表示，雖然現階段難以精準預測高峰期，但估計病毒活躍的情況仍會持續3至4星期，未來會進一步攀升。

衞生防護中心傳染病處主任歐家榮。（資料圖片/彭紹殷攝）

歐家榮指本港新冠疫情亦有回升趨勢，數據顯示，新冠病毒的樣本陽性率已由早前的1%慢慢攀升至上星期的6%。至於夏季會否出現流感與新冠「雙高峰」夾擊，歐家榮同意有此可能，惟目前兩者均剛踏入活躍期，現階段較難預測兩者的病毒高峰時間會否完全重疊。

2個月至6歲兒童流感疫苗覆蓋率僅27% 歐家榮認為情況不理想

在疫苗接種率方面，歐家榮指本港在2025/26年度共接種了203萬劑流感疫苗，惟2個月至6歲的兒童，其疫苗覆蓋率僅得27%，認為情況並不理想。他又表示，下一季的新流感疫苗目前正處於生產階段，署方正積極籌備，承諾「啲疫苗一到香港，我哋會盡快展開接種計劃」。

歐家榮提醒市民，如家中有成員出現呼吸道疾病，應盡量避免密切接觸並徹底清潔家居。同時，暑期外遊市民亦應小心防範各類蚊傳疾病，而南半球目前流感疫情比較活躍、北半球則相對平穩，