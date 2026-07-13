開心購物節2026｜加碼推抽獎活動　送國泰機票兩張等　附登記方法

開心購物節已在7月1日起舉行，香港零售管理協會今日（13日）公布，加碼推出抽獎活動「開心買住賞」，由今年7月10日至8月31日，消費者只要在活動參與商戶，單次消費滿50元或以上，憑有效收據正本即可登記參與抽獎，每張收據最多獲5次抽獎機會，電子領獎券可即時到手，包括牛角啤酒放題買一送一等。



同時消費者登記抽獎後，將自動加入「累計獎賞」競賽，累計消費金額最高502人、累計登記收據最高51人，將按排名獲發禮品，包括國泰曼谷商務艙機票兩張、三星SAMSUNG Galaxy S26 Ultra 512GB 智能手機，以及海洋公園門票等。抽獎登記方法及獎品名單一文看。



各界合作推出接近20億元優惠。（梁鵬威攝）

開心購物節｜即日起至8.31消費滿$50可抽獎 每張單最多抽5次

由香港零售管理協會主辦的「開心購物節」今年踏入第四屆，主題為「好禮．有禮」，本月1日已正式啟動，參與品牌超過220個，覆蓋6,000間本地商店，並在線上線下共送出總值逾20億元。大會今日（13日）宣布加碼推出抽獎活動「開心買住賞」。

由今年7月10日至8月31日，只要在「開心購物節」任何參與商戶，單次消費滿50元或以上，並憑有效收據正本即可參與抽獎。活動採用「金額愈高、機會愈多」的累進制，每張消費收據最高可獲5次抽獎機會。

．一次抽獎機會——50元至199.9元

．二次抽獎機會——200元至299.9元

．三次抽獎機會——300元至399.9元

．四次抽獎機會——400元至499.9元

．五次抽獎機會——500元或以上



開心購物節｜「即時獎」獎品包括牛角啤酒放題買一送一等

「即時獎」獎品一覽。（香港零售管理協會文件截圖）

「即時獎」獎品一覽。（香港零售管理協會文件截圖）

「即時獎」獎品一覽。（香港零售管理協會文件截圖）

開心購物節｜登記手機及電郵再上傳收據即抽獎 附連結

消費者只要到指定網站按此登記香港手提電話及電郵，並上載收據資料，即可參與「即時獎」抽獎。系統將於完成登記後，將即時進行隨機抽獎並發出結果，中獎者即時領取電子領獎券。

累計最高消費金額獎第一名︰可獲得國泰航空送出的香港來回曼谷商務客艙機票兩張。（資料圖片／葉志明攝）

開心購物節｜累計最高消費金額獎第一名可獲國泰曼谷機票

所有成功登記的合資格收據，將自動進入「累計獎賞」競賽。消費者只要每次以同一個已登記的手提電話號碼參加抽獎，系統會自動統計。

活動完結後再選出兩大類別得獎者，包括502名累積消費總金額最高的消費者、51名累積登記有效收據數量最多的消費者，再送出超過550份總值過百萬元禮品。

累計最高消費金額獎（前502名）



．第一名︰獨得由國泰航空送出的香港來回曼谷商務客艙機票兩張

．第二名︰免費入住香港荃灣帝盛酒店「旅遊探索家」兒童主題客房一晚連自助早餐

．第三名起︰每人可獲迪士尼樂園入場門票兩張



累計最多消費次數獎（前51名）



第一名： 獨得SAMSUNG Galaxy S26 Ultra 512GB智能手機一部

第二名起︰每人可獲海洋公園入場門票兩張

