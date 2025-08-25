開心購物節2025｜優惠期至8.31　美心MX雞翼飯半價　長者著數一覽

【香港開心購物節／香港零售管理協會／零售業／餐飲業／銀髮經濟】香港零售管理協會舉辦的第三屆香港開心購物節，將於下周日（8月31日）結束，今年的優惠焦點之一是銀髮經濟，長者憑樂悠咭可享有超過70項優惠，包括麥當勞App推出下午茶優惠20元；大家樂消費滿40元減3元；萬寧自家品牌產品85折等。長者記得把握最後機會使用心儀的優惠。



香港零售管理協會今年暑假舉辦第三屆香港開心購物節，大會在6月26日舉行啟動禮。(黃寶瑩攝)

香港零售管理協會今年舉辦第三屆香港開心購物節，大會在6月26日舉行啟動禮，部份參與商戶派代表出席。 (黃寶瑩攝)

今屆香港開心購物節響應政府推動銀髮經濟，長者憑樂悠咭可享有超過70項優惠，涵蓋餐飲、服裝、保健食品、生活百貨、美容及珠寶，滿足長者的各項需求。下文將列出精選優惠︰

部份飲食優惠



．麥當勞︰App下午茶優惠20元

．美心皇宮及荃新天地八月花分店︰憑樂悠咭到全線分店買美心軟餐品牌「軟心膳」點心拼盤半價

．美心MX或Food2︰在指定分店憑樂悠咭買香草雞鎚飯/瑞士雞翼飯半價

．大家樂︰快餐茶市時段出示長者咭或樂悠咭，消費滿40元減3元

． 一粥麵︰惠顧單點粥品時送香滑齋腸粉

．聖安娜餅屋︰全蛋瑞士卷（原味減糖/朱古力味減糖）買一送一



香港開心購物節期間，麥當勞App推出下午茶優惠20元。（麥當勞圖片）

部份健康優惠



．葆露絲︰提供免費的單身型老化保養指導

．眼鏡88︰指定分店AI眼睛健康篩查88元（原價200元）

．Maxcare︰美天復康寶及其他產品95折優惠

．位元堂︰中成藥及保健品買滿500元減50元，不適用於安宮牛黃丸

．百成堂︰精選護肝明目產品買一送一



香港開心購物節期間，長者到惠康買成人奶粉及成人紙尿片95折。

部份超市優惠



．惠康︰買成人奶粉及成人紙尿片95折

．萬寧︰周二使用樂悠咭買自家品牌產品85折

．屈臣氏︰特定潔手乳優惠價



《香港01》用戶打開App後只需三步便可領取「香港開心購物節」優惠券。（香港01製圖）

另有13個發券平台發放優惠

此外，香港開心購物節聯同13個發券平台發放優惠，包括AlipayHK、支付寶、多個Alipay+合作錢包、AR LENS、八達通、Tap & Go、BoC Pay+、香港01、HOY電視、PayMe、WeChat Pay HK、微信支付、環島中港通WeChat小程序，部份支付平台更額外提供優惠。