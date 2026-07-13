狗隻入食肆｜大家樂圍方店押後一周生效　樂悠居分店2小時無見狗

准許狗入餐廳措施實施第四天，根據政府資料，大圍商場「圍方」共有五間獲許可的食肆，包括原定今日（13日）下午3時生效旳大家樂分店；不過該店今天在門外卻貼出告示，公布將順延一星期至下周一（20日）才開始，店員表示因餐廳大部份準備工作尚未完成。



大家樂荃灣樂悠居分店則如期今日下午3時生效。記者在場觀察約兩小時，期間未見有狗主帶狗隻進入，有食客如常坐在寵物專區用餐，店員不時帶出抹布清潔枱面、保持衛生。



大家樂大圍「圍方」門外告示顯示，開放狗隻入內日期改至7月20日才生效，押後一星期。（朱子熙攝）

大家樂圍方分店生效日期改到7月20日

大家樂有兩間分店列入「獲准許狗隻進入的食肆名單」，原定今日下午3時一同生效。其中圍方分店生效告示上，生效日期位置，由7月「13日」 改為「20日」。職員表示餐廳尚未決定狗隻專用範圍位置，其他準備工作例如預備清潔用品等仍然未完成。

大家樂荃灣樂悠居分店如期7月13日下午3時准許食各獨狗隻入內。記者在場觀察約兩小時，期間未見有人帶狗入內光顧。（董素琛攝）

大家樂荃灣樂悠居分店如期7月13日下午3時准許食各獨狗隻入內。不過並非全日都可，只限每日下午3時至9時。（董素琛攝）

大家樂荃灣樂悠居寵物共融專區下午3時至晚上9時開放

大家樂另一上榜的荃灣樂悠居地，門外貼有准許狗隻進入食肆的牌照，並如期在今日下午3時起生效，寵物共融專區的開放時間為星期一至日下午3時至晚上9時。店內告示提醒狗主切勿帶寵物經過或靠近取餐範圍，也提醒其他食客未經狗主同意下，切勿接觸或餵食狗隻。

記者由下午5時觀察至7時，在約兩小時間未有狗主帶同狗隻入內光顧；食客如常坐在寵物專區用餐，有店員不時帶出抹布清潔枱面、保持衛生。

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圍方另有四間餐廳容許狗隻入內，其中 Phi Coffee & Pancake 表示會盡量安排狗隻到近收銀處的位置安坐，座位後亦見標明「寵物專用」的清潔用品和垃圾桶。

Phi Coffee & Pancake 座位後方有寵物專用清潔用品和垃圾桶（朱子熙攝）

位於2樓的鳥十同樣容許狗隻入內，店員稱如果需帶狗隻入內應盡量訂位，店員會安排狗隻在近門口位置或室外安坐，顧客如有需要可用20元購買包括尿墊、濕紙巾等的清潔用品套裝。記者觀察餐廳室外範圍有兩位狗主帶同狗用餐。Whole Day 和悅見則同樣表示會安排狗主在近門口位置用餐。

所有餐廳均表示狗隻在店內（不包括室外部份）需被置於寵物車內，圍方則有提供無須付按金的寵物車租借服務。