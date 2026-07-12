狗隻入食肆｜梁進反駁餐廳退出非負面　舉例有食肆生意額增一倍

狗隻入食肆的新措施實施四日，有餐廳選擇退場。自由黨飲食界議員梁進今日（12日）指，食肆在推行初期因應營運狀況選擇退場，非負面現象，而是反映計劃運作正常，目前已有不少有意參與的食肆正排隊等待領牌。他又表示計劃實施後，有部分食肆生意額錄得一倍增長，成效超出預期，證明「寵物友善」策略能有效為餐飲業注入新活力。



即日起狗隻可以進入合資格食肆。（湯致遠攝）

即日起狗隻可以進入合資格食肆。（湯致遠攝）

即日起狗隻可以進入合資格食肆。（湯致遠攝）

食環署早前批出940間「寵物友善食肆」，容許狗隻入內。然而在推出數日，便有食肆宣布退出。梁進指，如參與餐廳感到未準備就緒或不適應，可以立即將名額轉交予其他已準備好的食肆，確保計劃的動能持續，讓更多業界持份者參與其中。

梁進到餐廳視察。（梁進FB)

有食肆生意額錄得一倍增長 梁進：成效超出預期

梁進表示近日走訪逾40間參與計劃的食肆，發現當中有一半食肆稱生意額錄得一倍增長，認為強勁的增長幅度超出預期，證明「寵物友善」策略能有效為餐飲業注入新活力。

即日起狗隻可以進入合資格食肆。（湯致遠攝）

即日起狗隻可以進入合資格食肆。（湯致遠攝）

即日起狗隻可以進入合資格食肆。（湯致遠攝）

即日起狗隻可以進入合資格食肆。（湯致遠攝）

即日起狗隻可以進入合資格食肆。（湯致遠攝）

即日起狗隻可以進入合資格食肆。（湯致遠攝）

他又指，推動狗隻可入食肆的計劃，是希望業界做到「多元化發展」，鼓勵就不同類型的餐飲業務嘗試推行計劃初期，部分業界人士都對計劃持保留態度，例如中式酒樓。不過從前線回饋可見，部分中式食肆的反應極為正面，甚至已有寵物主人團體主動包場支持。

推動「人寵共融」路長遠 籲各界給予時間互相磨合

梁進認為，計劃實施至今不足一周，不論是狗主、寵物，還是非寵物主人及餐飲營運者，目前皆處於重要的「磨合期」。他認為，過程中或會有表現出色的標竿，但亦有可能有食肆發現經營模式不適合自己而選擇退場，而這些都是非常寶貴的學習經驗。他強調，推動「人寵共融」是一條長遠之路，需要社會各界給予一點時間，互相理解、磨合與成長。