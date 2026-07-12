狗隻入食肆｜狗主違規惹反感　何敬康籲自律：玩爛個政策或無奈停

狗隻入食肆的新措施實施四日，部分狗主違規讓狗隻踏上餐桌，或用餐廳餐具餵食愛犬，惹來不少顧客批評。部分持牌食肆因地方問題等選擇退出攜狗食肆名單。本身是狗主的新民黨立法會議員何敬康呼籲狗主自律，忠告「如果我哋自己『玩爛』個政策，令其他客人反感，食肆老闆夾在中間左右做人難，唯一出路可能無奈暫停容許狗隻進入。」



何敬康本身是愛狗之人。（何敬康FB）

何敬康看狗隻入食肆負面新聞：真係越睇越沉

何敬康在社交平台形容自己是不折不扣的愛狗之人，平時最愛帶狗隻到處逛，去寵物友善餐廳歎咖啡。他說，當初聽到狗隻入食肆政策推行，與不少狗主一樣覺得好興奮，認為香港終於向動物友善城市跨出了一大步。​但最近見到很多投訴和負面新聞，他指心裡「真係越睇越沉」，想跟狗主分享心底話。

何敬康本身是愛狗之人。（何敬康FB）

何敬康：部分主人未夠自律 作為同路人好無奈

​我哋必須承認，部分主人確實未夠自律，甚至將呢個空間 take it for granted。見到有狗狗上凳、不斷吠叫，或者衛生處理得唔好，作為同路人我睇到都覺得好無奈，更何況是普通食客？ 何敬康

何敬康本身是愛狗之人。（何敬康FB）

​何敬康籲狗主自律：若玩爛個政策 食肆或無奈停

何敬康呼籲大家明白「寵物友善」從來不是理所當然，餐廳肯向毛孩開放，背後承受很大壓力，老闆既要顧及狗主，又要照顧恐懼狗隻或注重衛生的其他客人。

何敬康本身是愛狗之人。（何敬康FB）

如果我哋自己「玩爛」個政策，令其他客人反感，食肆老闆夾在中間左右做人難，最後為了平衡大局和生意，唯一的出路可能就是無奈暫停容許狗隻進入。 何敬康

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何敬康本身是愛狗之人。（何敬康FB）

何敬康：勿破壞得來不易嘅進步，好嗎？

他說，好不容易爭取到的空間，需要大家一起珍惜，呼籲做個有質素、負責任的狗主，尊重環境，亦尊重其他食客。「唔好親手破壞呢個得來不易嘅進步，好嗎？」