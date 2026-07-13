狗隻入食肆輿情兩極4日20投訴　食環署袁旭健：初期須適應是預期

狗隻入食肆新措施上周四（9日）實施後出現不少爭論，有狗主違規，亦有餐廳退出計劃。食物環境衞生署署長袁旭健今日（13日）表示至今接到20宗投訴，涉及狗帶長度、狗隻所坐位置等，該署已巡查約2,300次，發出了一定數量的口頭警告，但認為新措施運作大致暢順。



袁旭健指，人寵共融是城市發展趨勢，香港由零開始，初期出現適應及調整為預期之中，食環署會繼續密切監察情況，若整體運作理想，預計最快六個月之後考慮展開第二階段的申請。



食環署署長袁旭健。（資料圖片／董素琛攝）

狗隻入食肆新措施7月9日實施後出現不少爭論，圖為7月12日實施後首個周日的情況。（資料圖片／湯致遠攝）

狗隻入食肆新措施7月9日實施後出現不少爭論，圖為7月12日實施後首個周日的情況。（資料圖片／湯致遠攝）

袁旭健：整體嘅氣氛我會形容係理性同埋配合

袁旭健今早在港台節目《千鿋年代》表示，新措施實施至今大致暢順，獲准食肆在分區安排、衞生管理等都按指引執行，狗主亦守規矩，「整體嘅氣氛我會形容係理性同埋配合嘅」。

專隊至今已巡查約2,300次

袁旭健指，狗隻入食肆是新措施，社會需要磨合期，食環署已成立了約90人的專隊每日到食肆巡查，並向業界講解規定及提供即場建議。專隊至今已巡查約2,300次，當中有400次涉未獲批准的食肆。

首月適應期會以「先勸喻、後執法」為原則

署方將新措施首個月定為適應期，會以「先勸喻、後執法」為原則，但他強調不等於放鬆監管，若有嚴重違規個案，署方會即時果斷跟進及執法。他又指，新措施生效至今，署方共接到約20宗投訴，涉及狗帶長度、狗隻坐的位置等「輕微違規」。專隊巡查期間，則已發出一定數量的口頭警告。

狗隻入食肆新措施7月9日實施後出現不少爭論，圖為7月12日實施後首個周日的情況。（資料圖片／湯致遠攝）

食環署專隊至今已巡查約2,300次。（食環署Facebook圖片）

對於部份獲批食肆相繼退出計劃或延期執行，袁旭健稱退出的食肆數量不多，整體參與情況依然穩定。他指，理解部分食肆在人手安排、場地分隔上需時準備，或受地契、租約及大廈公契限制而無法落實，認為不論業界又或市民都需要適應期。

他重申，政策在於提供多元選擇及建立規範框架，而非單純追求狗隻友善餐廳的數量，食肆因應自身營運情況暫時退出是負責任的表現，至於最終的供求，應由市場決定。

4日接20投訴 食環署稱運作暢順 最快半年後再准申請

就有獲批食肆近日發現受公契等所限無法讓狗隻進入，袁旭健強調，由於涉及租約、大廈公契等不同層面，每個個別情況都有出入，因此須由申請人與業主自行協調，申請人絕對有責任確認食肆所在地方是否容許狗隻進入，並作真確聲明。署方若在申請時發現食肆不符合規定，將不會發出准許；若在批出後發現申請人提交的資料有誤，則會直接撤銷准許。署方會在下一階段的申請再作重點提醒。

袁旭健又指，署方現時目標是確保首階段運作暢順並累積經驗，若後續評估理想，預計最快六個月後會考慮展開第二階段的申請。署方會繼續透過專隊巡查及製作解說短片等，加強宣傳教育，推動餐廳、狗主與非狗主三方互相尊重，推進人寵共融的社會環境。