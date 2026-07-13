綜援戶10.1起改領職津可獲現金獎　3年每戶合共可獲$45000

政府今日（13日）宣布將於今年10月1日推出由關愛基金資助的「綜合社會保障援助住戶過渡在職家庭津貼試驗計劃」，為期三年。當日起離開綜援計劃並過渡至在職家庭津貼（職津）計劃的合資格住戶，成功申領職津一年即可獲10,000元現金獎，若滿三年，總共可獲45,000元獎勵，第二年及第三年金額為15,000元及2萬元。



政府宣布推出「綜合社會保障援助住戶過渡在職家庭津貼試驗計劃」，10月1日起離開綜援計劃並過渡至在職家庭津貼計劃的合資格住戶，成功申領職津一年即可獲10,000元現金獎，若滿三年，總共可獲45,000元獎勵。（網站截圖）

條件：10月起離開綜援計劃 持續工作而獲批最少連續兩期職津申請

勞工及福利局表示，「綜合社會保障援助住戶過渡在職家庭津貼試驗計劃」鼓勵具工作能力的綜援人士持續就業，自力更生。今年10月1日或之後離開綜援計劃，並過渡至在職家庭津貼計劃的合資格住戶。

合資格領取現金獎勵的住戶須於10月1日或之後，離開綜援計劃；並提交職津申請，而申領月份須在今年10月至2029年9月期間；以及透過持續工作而獲批最少連續兩期職津申請，即涵蓋連續12個申領月份，並在該12個申領月份中，最少有10個申領月份獲批職津。

申請人只需提交職津申請表格及相關證明文件

所有類別的綜援住戶均可參與試驗計劃，無需另行登記，只需提交職津申請表格及相關證明文件。在職家庭津貼辦事處會與社會福利署比對資料，識別合資格住戶，並向其發出通知。

合資格住戶連續獲發兩期職津後，即會獲發第一筆對應首年的現金獎勵，即每戶10,000元，有關款項將直接存入其領取職津的銀行帳戶。如該住戶持續工作並繼續符合上述資格要求，可於次年及第三年分別獲發第二筆15,000元及第三筆現金獎勵20,000元。

按個案類別劃分的綜援個案數。（社會福利署圖片）

社區組織協會：失業及低收入個案綜援人士較大機會參與

社區組織協會（SOCO）歡迎當局推行是次試驗計劃，協助受助人從綜援戶走向職津戶，屬扶貧上又一新舉措。該會期望計劃希望能鼓勵有工作能力的綜援受助人重投職場，自力更生；試驗計劃提供的現金津貼，某程度上亦可增加受助家庭的資產，增加其抗貧、脫貧能力，減少再次墮入綜援安全網的機會。

該會表示，根據社署截至4月30日的資料，目前綜援個案近六成(57.4%)屬退休長者(111,703宗)、三成(32.1%)屬殘疾(16,220宗)、健康欠佳(28,258宗)或單親個案(17,890宗)；失業(15,161宗)及低收入個案(1,272宗) 整體綜援個案近一成(8.5%)

該會指試驗計劃的對象，估計屬有工作能力的綜援受助人，而失業及低收入個案佔整體綜援個案近一成（8.5%或16,433宗），他們會有較大機會參與，有經濟支援，可以增加他們自力更生的機會。

試驗計劃建議從綜援過渡到職津，該會指職津申請資格仍不低，若失業綜援人士，需要由原有每月0小時工時，轉為每月192或以上、168至192以下、144至168以下，才可申領職津，工作時數要求頗高。為了有序地建立鼓勵綜援受助人就業，當局可考慮將調低工時要求，參考目前對單親住戶的要求，即72小時或以上、54至72以下、以及36至54以下，讓參與試驗計劃的前綜援受助人能有一過渡期，津貼可按工時比例而定，令綜援受助人到職津受助人有更好銜接。或不一定要銜接職津，只要脫離綜援，又符合收入及資產限額便可以獲得津貼。