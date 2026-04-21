綜援長者廣東院舍計劃半年僅5人北上　孫玉菡：數字與預期有落差

立法會民政及文化體育事務委員會今日（21日）開會，其中一個議程是關愛基金。基金設「綜援長者入住廣東院舍試驗計劃」，資助選擇赴粵養老的綜援長者。政府扶貧委員會轄下關愛基金專責小組主席、勞工及福利局局長孫玉菡指，計劃在去年10月實行，現時僅得五人經計劃北上居住。他表示數字與預期有落差，指要改變一個人的生活習慣需時，所以可多觀望半年。



另外，他指關愛基金現時有69億元結餘，若不再注資，預計可用四年。



政府扶貧委員會轄下關愛基金專責小組主席、勞工及福利局局長孫玉菡。（資料圖片／鄭子峰攝）

廣東院舍計劃反應差 動用關愛基金近60萬撥款

議員陳曼琪問及基金下的「綜援長者入住廣東院舍試驗計劃」的實行情況。孫玉菡回應稱計劃在去年10月實行，現時僅得五人經計劃北上居住。他表示數字與預期有落差，指要改變一個人的生活習慣需時，所以可多觀望半年；社會福利署方面亦會舉辦留宿體驗團，讓長者親身體驗再作決定。

陳曼琪亦問及為甚麼只得五人北上，計劃卻拿取了關愛基金近60萬元的撥款。政府代表回應，政府委託了一間機構負責內地的聯絡、宣傳等工作，需要行政開支。

政府沒就社區客廳數量設上限 孫玉菡：多多歡迎

多名議員關注社區客廳這個為貧困的劏房戶提供生活空間的計劃。孫玉菡指，政府沒有就社區客廳數量設上限，「多多歡迎」不同機構提出營運。另外，社區客廳會員資格包括居住於目標區內的「劏房」單位、符合特定低收入水平等；孫玉菡指，未有放寬資格的打算。

位於馬頭圍的高山道社區客廳。（資料圖片／夏家朗攝）

位於馬頭圍的高山道社區客廳。（資料圖片／夏家朗攝）

位於馬頭圍的高山道社區客廳。（資料圖片／夏家朗攝）

關愛基金結餘預計可用4年

關愛基金主要目的是為經濟上有困難的市民提供援助，由政府注資。議員李家駒問及關愛基金現時結餘，孫玉菡回應有69億元，若不再注資，預計可用四年。