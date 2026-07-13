退伍軍人病｜過去一周增4宗個案　瑪嘉烈醫院4個水樣本桿菌超標

衞生署衞生防護中心今日（13日）公布，在7月5日至12日期間，中心錄得4宗退伍軍人病個案，包括日前公布的一宗住院期間感染及3宗社區感染的個案。4名病人年齡介乎66至89歲，各有長期病患。



至於中心於6月底公布一宗在瑪嘉烈醫院錄得的院內感染個案，中心化驗結果顯示，在病人入住過的病房消毒前採集的25個水樣本中，4個水樣本對嗜肺性退伍軍人桿菌血清1型呈陽性反應。瑪嘉烈醫院指，已為同座高風險病房水龍頭加裝細菌過濾器，及額外提供經煮沸的水或樽裝蒸餾水及清潔抹布，讓相關病房之病人自行洗漱。



瑪嘉烈醫院指，非常關注事件，正配合衞生防護中心調查感染源頭。（資料圖片/周令知攝）

和醫院院內感染個案正等候16個樣本化驗結果

3宗社區感染的個案分別牽涉一名66歲男病人，居於北區；一名71歲男病人，居於深水埗區；及一名72歲男病人，居於元朗區。

院內感染方面，涉及一宗7月10日公布的養和醫院院內感染個案，病房採集了16個水樣本及環境樣本，正等候化驗結果。

瑪嘉烈醫院病人呼吸道樣本退伍軍人桿菌 與4水樣本屬同一基因序列

至於中心於6月底公布一宗在瑪嘉烈醫院錄得的院內感染個案，中心公共衞生化驗服務處的化驗結果顯示，在病人入住過的病房消毒前採集的25個水樣本中，三個從腦外科加護病房和一個從深切治療部採集的水樣本對嗜肺性退伍軍人桿菌血清1型呈陽性反應，濃度為每毫升0.1至0.3個菌落形成單位，高於醫院高風險區供水系統的行動水平（即每毫升0.1個或以上菌落形成單位），而病人的呼吸道樣本與上述陽性水樣本屬同一基因序列型的嗜肺性退伍軍人桿菌血清1型。

衞生署衞生防護中心公布，在7月5日至12日期間，中心錄得4宗退伍軍人病個案（資料圖片）

環境樣本方面，15個樣本全部對嗜肺性退伍軍人桿菌血清1型呈陰性反應。瑪嘉烈醫院已為受影響病房的供水系統進行徹底消毒。

中心指，已向兩間醫院提供健康及醫學監察建議，會繼續密切監察措施執行情況，並會繼續調查和跟進個案。與病人於同期入住同一樓層或病房的其他病人正接受醫學監察，目前未有發現當中有其他人感染退伍軍人病。

瑪嘉烈醫院為同座高風險病房水龍頭加裝細菌過濾器

瑪嘉烈醫院指，非常關注事件，正配合衞生防護中心調查感染源頭。醫院已採取一系列措施，保障病人及員工的健康，上月底至今已先後安排徹底清潔消毒相關病房的供水系統，完成消毒後衞生防護中心經已再次安排環境採樣檢測。

醫院指，已按照衞生防護中心的建議，實施一系列跟進措施，包括為同座高風險病房水龍頭加裝細菌過濾器，及額外提供經煮沸的水或樽裝蒸餾水及清潔抹布，讓相關病房之病人自行洗漱。