冷氣2年未洗直吹3日即送ICU　退伍軍人症致大白肺　附洗冷氣教學

據媒體報道，一名57歲男子因開啟一台塵封兩年未洗的冷氣機，僅吹了三天便直接被送入深切治療部（ICU，重症監護室），肺部嚴重感染、出現「大白肺」影像，隨後多器官接連衰竭，院方緊急啟用了ECMO人工肺進行搶救，才最終將他從死亡線上拉回。



醫生表示，本次致病的元兇，正是藏匿於冷氣機積灰中的退伍軍人症（中國國內稱為：嗜肺軍團菌），這種致病菌專門盯上有長期病患者、免疫功能較弱的人士。初期症狀與感冒相似，極易被忽視，但一旦發展為重症，將直接威脅生命，病情發展極為迅速。

一名57歲男子因開啟一台塵封兩年未洗的冷氣機，僅吹了三天便直接被送入ICU。（unsplash@Illia Horokhovsky）

吹2年未洗冷氣機3日染上退伍軍人症直入ICU：

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隨着高溫季的來臨，閒置數月的冷氣機將陸續被重新開啟。然而在按下開機鍵之前，清洗環節不容忽視。研究發現，未經清洗的冷氣機濾網，每平方厘米的菌落數可高達3.2萬至12.8萬個，這一數值遠超馬桶座圈的細菌含量。

冷氣機內部潮濕的環境，極易滋生退伍軍人桿菌、麴霉菌等致病菌，可能引發退伍軍人症、哮喘發作以及過敏性呼吸道疾病，對家庭成員的健康構成潛在威脅。

因此，冷氣機在每年首次使用前，務必進行深度清洗：

1. 包括過濾網和散熱片在內的關鍵部位都應徹底清潔。

2. 定期清洗不僅能有效去除微生物污染、守護呼吸健康，還能顯著提升製冷效率，使冷氣機耗電量降低10%至30%。



花上十幾分鐘做一次深度清潔，換來整個夏天的健康與清涼，這筆投入值得每一個人認真對待。

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