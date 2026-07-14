日本城改名「真好城」？JHC預告周三有重新定位的品牌大升級活動
撰文：石國威
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【日本城／真好城／JHC／日本城改名？】創立逾34年、國際家居零售（1373.HK）旗下的家庭用品連鎖店「JHC日本城」最近瘋傳「改名」熱話。事緣，知識產權署商標檢索的網上檢索系統顯示，Japan Home Centre (H. K.) Limited上月22日註冊了一個名為「真好城」的商標，中文名稱前同樣有JHC字樣，而新商標擁有人的地址與國際家居零售在黃竹坑業興街的地址相同。
到底國際家居零售是為「JHC日本城」改名還是集團另開新線，國際家居零售暫未有公開公布。不過，「JHC日本城」已向傳媒發通知，周三（15日）將會有一個品牌大升級的活動邀請，提到「JHC日本城」將重新定位做一站式生活平台，亮點是「新形象、新體驗、新服務 」，並會介紹其位於銅鑼灣的首間升級旗艦店。
Japan Home Centre (H. K.) Limited上月22日註冊一個名為「JHC真好城」商標一事惹起關注，知識產權署商標檢索的網上檢索系統顯示，新商標擁有人的地址與「JHC日本城」母企、國際家居零售在黃竹坑業興街的地址相同。
「JHC日本城」提到品牌大升級有亮點：新形象、新體驗、新服務
根據「JHC日本城」已向傳媒發通知，周三（15日）將會有一個品牌大升級的活動邀請，提到「JHC日本城」將重新定位做一站式生活平台，亮點是「新形象、新體驗、新服務 」，並會介紹其位於銅鑼灣的首間升級旗艦店。