日本城改名「真好城」？JHC預告周三有重新定位的品牌大升級活動

【日本城／真好城／JHC／日本城改名？】創立逾34年、國際家居零售（1373.HK）旗下的家庭用品連鎖店「JHC日本城」最近瘋傳「改名」熱話。事緣，知識產權署商標檢索的網上檢索系統顯示，Japan Home Centre (H. K.) Limited上月22日註冊了一個名為「真好城」的商標，中文名稱前同樣有JHC字樣，而新商標擁有人的地址與國際家居零售在黃竹坑業興街的地址相同。



到底國際家居零售是為「JHC日本城」改名還是集團另開新線，國際家居零售暫未有公開公布。不過，「JHC日本城」已向傳媒發通知，周三（15日）將會有一個品牌大升級的活動邀請，提到「JHC日本城」將重新定位做一站式生活平台，亮點是「新形象、新體驗、新服務 」，並會介紹其位於銅鑼灣的首間升級旗艦店。



知識產權署商標檢索的網上檢索系統顯示，Japan Home Centre (H. K.) Limited上月22日註冊了一個名為「JHC 真好城」的商標。

知識產權署商標檢索的網上檢索系統顯示，Japan Home Centre (H. K.) Limited上月22日註冊了一個名為「真好城」的商標，其地址與國際家居零售相同。(知識產權署網頁截圖)

Japan Home Centre (H. K.) Limited上月22日註冊一個名為「JHC真好城」商標一事惹起關注，知識產權署商標檢索的網上檢索系統顯示，新商標擁有人的地址與「JHC日本城」母企、國際家居零售在黃竹坑業興街的地址相同。

日本城灣仔其中一間分店早前推出8元一件貨品，買滿88元送20元的家品現金優惠券。（資料圖片/歐陽德浩攝 )

「JHC日本城」提到品牌大升級有亮點：新形象、新體驗、新服務

根據「JHC日本城」已向傳媒發通知，周三（15日）將會有一個品牌大升級的活動邀請，提到「JHC日本城」將重新定位做一站式生活平台，亮點是「新形象、新體驗、新服務 」，並會介紹其位於銅鑼灣的首間升級旗艦店。

日本城灣仔其中一間分店早前推出8元一件貨品，買滿88元送20元的家品現金優惠券。（資料圖片/歐陽德浩攝 )

日本城九龍灣德福廣場分店早前推出8元一件貨品，買滿88元送20元的家品現金優惠券。（資料圖片/林子慰攝 )