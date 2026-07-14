外賣員黃雨送餐骨折賠$2700呻不公　工會倡賠償參照月薪而非周薪

平台外賣員及送貨員工傷或死亡補償機制建議，保障提貨至送達目的地期間遇上的意外，補償包括醫療費、病假等。當局指，補償難完全與傳統僱員相同，若在平台工作時間長，傾向僱主須支付的病假錢相等於僱員原本收入的八成，最長可達24個月。；若在平台工作時間相對短，病假錢扣減較高。其中一個考慮方向是參考過去的三個月薪酬。



一名去年受工傷的兼職外賣員接受《香港01》訪問時透露，送餐期間大拇指骨折，至今雨天酸痛影響日常生活，惟爭拗半年後，平台僅賠償2,700元，即出事前一個星期的收入的四分之三，最多計算5個星期發放，控訴計算方法「唔係好公道」。關注團體希望補償計算與《僱傭條例》大致看齊，即工傷病假錢以外賣員受傷前一年平均月薪八成計算。



新界北兼職做外賣「單車手」的楊先生，去年8月初在黃雨下送單時不慎滑倒，右手大拇指被單車手柄砸斷。（何夏怡攝）

拇指骨折工傷賠2,700元 外賣員：冇諗過咁低

在新界北兼職做外賣「單車手」的楊先生，去年8月初在黃雨下送單時不慎跌倒，右手大拇指被單車手柄砸斷。其後他求醫時被告知手指不能自行復原，並須接受為斷指加入鋼釘的手術。楊生向所屬平台索賠，最終在今年3月、即事發半年後收到賠償，惟金額僅有2,700多元。根據該平台的規定，是計算出事前一星期收入的四分之三，最多計算5個星期。

「很詫異，冇諗過咁低，付出同回報不成正比。」楊生回憶出事前一周單量正好較少，當時他入行半年，每月兼職收入大概7,000元，最多時單日有1,000元。他亦向記者展示受傷手指稱，現在不僅下雨天會痛，工作亦受影響，「我係做雜工，依家細微嘢做唔到」。

新界北兼職做外賣「單車手」的楊先生，去年8月初在黃雨下送單時不慎滑倒，右手大拇指被單車手柄砸斷。（何夏怡攝）

有外賣員提供工傷資料後音訊全無

除了賠償額不似預期，賠償到賬時間亦一樣。南亞裔外賣員Ali去年5月送餐時滑倒，傷到後背，去年11月向平台提供工傷資料後，卻音訊全無，賠償更是無從談起。Ali說，出於風俗信仰，家中只有他工作養活太太和小孩，而出事前他月收入約為30,000至40,000元。因為要養家，Ali希望賠償可以分期發放。

勞福局局長孫玉菡。（資料圖片／梁鵬威攝）

職工會冀賠償以外賣員過去一年月均收入計算

現時數碼平台工作者工傷補償機制細則未出，當局預計今年下半年向立法會提交條例草案。勞工及福利局局長孫玉菡早前指，補償難完全與傳統僱員相同，若在平台工作時間長，傾向僱主須支付的病假錢相等於僱員原本收入的八成，最長可達24個月。；若在平台工作時間相對短，病假錢扣減較高。其中一個考慮方向是參考過去的三個月薪酬，形容「你都不可以只看一個月，因為一個月可能剛好那個月他做得很多，或者剛好他做得很少，好像不是很好」。

香港食物送遞員職工會主席韋新遠（右二）。（何夏怡攝）

協助事主的香港食物送遞員職工會主席韋新遠表示，樂見立法邁出關鍵一步，希望補償以外賣員過去一年月均收入來考慮，而非只計算出事前一周的收入。他指出，補償計算細則可與《僱傭條例》大致看齊，即所有平台支付的工傷病假錢，應是外賣員受傷前一年平均每月收入、或受傷前一月收入的八成，並按期支付，最多分24個月發放。韋新遠又強調，外賣平台發展十多年，已非新工種，保障工作者權益措施應跟上。