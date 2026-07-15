無人車｜城巴獲批先導牌照　准兩自動駕駛小巴往來科學園至大學站

運輸署正進行自動駕駛車輛測試，署方今日（15日）公布，根據《道路交通（自動駕駛車輛）規例》再批出一個自動駕駛車輛先導牌照，涉及兩輛以自動駕駛操作的小巴、往來科學園區至港鐵大學站項目。根據運輸署資料，獲批准的先導營辦人為「城巴有限公司」，署方至今已發出8個先導牌照。



署方今日（15日）公布，根據《道路交通（自動駕駛車輛）規例》再批出一個自動駕駛車輛先導牌照，涉及兩輛以自動駕駛操作的小巴、往來科學園區至港鐵大學站項目。（運輸署文件）

往來科學園區至港鐵大學站

運輸署表示，兩輛以自動駕駛操作的小巴，將途經科技大道東、科技大道西、科學園路、澤祥街及馬料水公共運輸交匯處。測試期間，車上會長駐後備操作員，在有需要時可以接管車輛操控。所有先導自動車須於車身展示運輸署先導自動車標籤，以助其他道路使用者識別。

運輸署網頁資料顯示，獲批准的先導營辦人為「城巴」，牌照有效期為期近三年，由本月22日開始至2029年5月底，測試時間為周一至周日上午9時至下午6時，以及晚上7時至清晨5時。先導計劃包括由厦門金龍旅行車有限公司製造的兩輛自動車，品牌/型號為「金旅/ XML6608JEVJ0C1」。

運輸署公布，根據《道路交通（自動駕駛車輛）規例》再批出一個自動駕駛車輛先導牌照，涉及兩輛以自動駕駛操作的小巴、往來科學園區至港鐵大學站項目。（資料圖片）

須每月提交報告 涵故障次數及詳情

運輸署稱，此項目獲智慧交通基金資助，開發適用於香港道路環境的12座自動駕駛小巴，並測試行駛複雜的道路環境如迴旋處及公共運輸交匯處。先導營辦人須每月向運輸署提交先導自動車運作報告，包括自動車系統故障次數及詳情等數據。項目完成後將提供實用數據，提升適用於香港的自動駕駛技術。

署方指，計劃完成後，如先導營辦人計劃延長私家小巴服務，須符合所有法律及運輸署的要求，並尋求運輸署同意，根據公共服務規管制度批出客運營業證。如先導營辦人擬從事公共小巴業務以出租或取酬方式載客，須向運輸署申請將車輛類型轉為公共小巴，並於市場上獲取公共小巴牌照，再向運輸署申請客運營業證。

運輸署公布，根據《道路交通（自動駕駛車輛）規例》再批出一個自動駕駛車輛先導牌照，涉及兩輛以自動駕駛操作的小巴、往來科學園區至港鐵大學站項目。（資料圖片）

由運輸署署長主持的「自動駕駛車輛應用促進工作組」會聯同業界跨部門逐一審視自動車項目的進度；就測試地點、車輛類別，以及為配合自動車邁向商業發展所需的牌證安排提供督導；及研究合適的規管安排，准許自動車以個別試點形式於特定範圍內提供一定程度的商業服務。