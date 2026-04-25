自動駕駛｜機場島測試項目延至東涌及欣澳　載客測試車數增至20輛

政府近年研推動自動駕駛技術應用，並發出6個先導牌照，容許自動車項目在指定路段進行測試。運輸署今日（25日）表示，在機場島進行的測試項目獲批准自今年2月下旬起，由機場延伸到東涌以至欣澳，載客測試自動車數由10輛增至20輛。署方又稱機場島測試首次加入遙距後備操作員，在遙距控制中心操作自動車，為邁向無人化進行測試。



運輸署今日（25日）表示，本港的自動駕駛車輛測試一直大致暢順，顯示香港在推動自動駕駛的穩健發展，與海內外各地水平相若。（政府新聞網圖片）

運輸署今日指，署長謝詠誼視察其中一個於機場島進行的測試項目，並試乘自動私家車。該項目獲批准自今年2月下旬起，由機場延伸到東涌以至欣澳，以及增加機場島載客測試同時運行的自動車，由10輛增至20輛，東涌的測試則由3輛增至8輛。

此外，署方稱，機場島項目除了測試在車上配置後備操作員，首次加入遙距後備操作員，在遙距控制中心操作自動車，機場島的測試里程至今達約14萬公里。

運輸署今日（25日）表示，署長謝詠誼（中）視察其中一個於機場島進行的測試項目，並聽取先導營辦人介紹項目進展。（政府新聞網圖片）

謝詠誼表示，本港的自動駕駛車輛測試一直大致暢順，顯示香港在推動自動駕駛的穩健發展，與海內外各地水平相若。

署方指，至今發出6個自動駕駛先導牌照，共62輛自動車在6個地點進行測試，其中機場島的測試路線途徑機場、航天城、亞洲國際博覽館、酒店及飛機維修區附近多條道路、交匯處和停車場。

運輸署署長謝詠誼（中）在運輸署總機電工程師／自動駕駛與巴士科技鍾卓明（右一）陪同下，視察其中一個於機場島進行的測試項目，並與先導營辦人團隊合照。（政府新聞網圖片）

而新增路段途徑港鐵東涌站、酒店、商場以至經翔東路延至欣澳公共運輸交匯處附近。其餘測試地點為西九文化區、南區數碼港、九龍東啟德發展區一帶、機場航天走廊，以及港珠澳大橋香港口岸「轉機停車場」。