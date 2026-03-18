自動駕駛車輛應用促進工作組首次會議　研推動現有項目跨區通行

運輸署署長李頌恩周二（17日）主持自動駕駛車輛應用促進工作組首次會議，以落實《施政報告》及《運輸策略藍圖》的目標。工作組結合政產學研的力量，將監督各自動駕駛測試項目的進度，督導自動車或車聯網項目測試和應用，並加強宣傳和公眾教育，提高市民對自動駕駛的認識。工作組下會設小組委員會，就自動車及車聯網項目向工作組提供技術支援。



圖為2026年3月17日，運輸署署長李頌恩（前排左三）主持自動駕駛車輛應用促進工作組首次會議，並與工作組成員合照。（政府新聞處圖片）

工作組成員包括機管局機場運行執行總監姚兆聰、中大機械與自動化工程學系教授劉雲輝；立法會前議員、智慧交通聯盟理事長張欣宇，以及相關決策局及部門的代表等。

討論優化測試及先導使用實務守則等議題

首次會議上，成員聽取運輸署匯報現時獲發自動車先導牌照的項目，以及智慧交通基金資助的自動車項目的進度，並就如何推動項目跨區通行，以及如何優化《自動駕駛車輛測試及先導使用實務守則》等交換意見。

此外，成員參考了自動車在內地及海外的最新技術發展和應用經驗，就促進本地應用提出意見。工作組亦討論如何與業界和先導項目營辦者加強協作，在社區推廣自動駕駛。

圖為2026年3月17日，運輸署署長李頌恩（左五）主持自動駕駛車輛應用促進工作組首次會議。（政府新聞處圖片）

李頌恩表示，安全有序地推動自動車無人化、規模化發展及邁向商業營運，是推動數字技術與人工智能在香港運輸深度融合的重要一步。工作組會用好自動車規管制度的彈性，配合科技發展及確保道路安全，集思廣益，穩步擴展自動駕駛的應用，將創新科技的便利引入香港，為企業帶來機遇，同時亦惠及市民。